https://crimea.ria.ru/20250823/kholodnyy-atmosfernyy-front-v-subbotu-prineset-v-krym-dozhdi-s-grozami-1148778561.html

Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами

Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами

В субботу холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-23T00:01

2025-08-23T00:01

2025-08-22T21:30

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148014986_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_7a5a45b8650bc423cf500a98172df08a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27...+29.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250822/bolee-70-naselennykh-punktov-v-krymu-ispytyvayut-defitsit-vody--gidrolog-1148905896.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр