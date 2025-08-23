https://crimea.ria.ru/20250823/kholodnyy-atmosfernyy-front-v-subbotu-prineset-v-krym-dozhdi-s-grozami-1148778561.html
Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами
В субботу холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-23T00:01
2025-08-22T21:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27...+29.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму в субботу пройдут кратковременные дожди с грозами и до +31 градуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +23, днем +26…+31, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +26...+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27...+29.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
.
.