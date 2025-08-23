Рейтинг@Mail.ru
Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/kholodnyy-atmosfernyy-front-v-subbotu-prineset-v-krym-dozhdi-s-grozami-1148778561.html
Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами
Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами
В субботу холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-23T00:01
2025-08-22T21:30
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148014986_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_7a5a45b8650bc423cf500a98172df08a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27...+29.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250822/bolee-70-naselennykh-punktov-v-krymu-ispytyvayut-defitsit-vody--gidrolog-1148905896.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148014986_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_eaaaa0abb27ae2bc6328c0cc30617e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами

В Крыму в субботу пройдут кратковременные дожди с грозами и до +31 градуса

00:01 23.08.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГрозовые тучи
Грозовые тучи - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +23, днем +26…+31, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +26...+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27...+29.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Вчера, 19:10Радио "Спутник в Крыму"
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 23 августа
23:11Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день
23:02Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
22:43Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США
22:30Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
22:21Россия продолжает работу в атомной сфере в западных странах
22:06Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин
21:56На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым
21:32Три фильма для всей семьи покажут в "Ночь кино" в Крыму и Севастополе
21:16Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине
20:48Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября
20:28Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
20:11Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив
19:51Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные
19:28Крымские студенты-медики стали лучшими в России
19:10Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог
18:52В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
18:28ПСБ Private Banking в Крыму запустил новый пакет услуг "ПСБ | Элемент"
18:10"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
Лента новостейМолния