Групповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Групповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка
Групповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка
Групповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка
В результате мощных групповых ударов Вооруженных сил России по пунктам временной дислокации ВСУ украинские войск потеряли четыре установки реактивных систем... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T15:01
2025-08-23T14:54
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В результате мощных групповых ударов Вооруженных сил России по пунктам временной дислокации ВСУ украинские войск потеряли четыре установки реактивных систем залпового огня, три танка и другую технику, а также более 600 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в результате ударов уничтожены до семи бронированных разведывательно-дозорных машин, до 22 бронемашин пехоты, порядка 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля ударов по украинским военным объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине
украина
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), новости
Групповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка

Армия России групповым ударом уничтожила 4 установки РСЗО и 3 танка украинских войск

15:01 23.08.2025
 
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В результате мощных групповых ударов Вооруженных сил России по пунктам временной дислокации ВСУ украинские войск потеряли четыре установки реактивных систем залпового огня, три танка и другую технику, а также более 600 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Мощные удары по пунктам временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике с применением ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань". В результате группового удара потери противника составили: четыре (установки) РСЗО, три танка, …свыше 600 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ударов уничтожены до семи бронированных разведывательно-дозорных машин, до 22 бронемашин пехоты, порядка 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.
Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля ударов по украинским военным объектам.
Новости СВОМинистерство обороны РФУдары по УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
