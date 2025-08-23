https://crimea.ria.ru/20250823/gruppovoy-udar-armii-rossii-kiev-poteryal-4-ustanovki-rszo-i-3-tanka-1148934801.html
Групповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В результате мощных групповых ударов Вооруженных сил России по пунктам временной дислокации ВСУ украинские войск потеряли четыре установки реактивных систем залпового огня, три танка и другую технику, а также более 600 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в результате ударов уничтожены до семи бронированных разведывательно-дозорных машин, до 22 бронемашин пехоты, порядка 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля ударов по украинским военным объектам.
