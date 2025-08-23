Рейтинг@Mail.ru
Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Днем 23 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T10:23
2025-08-23T10:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Днем 23 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, сообщили в ГУ МЧС России по РК.В МЧС напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды

10:23 23.08.2025 (обновлено: 10:28 23.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Днем 23 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, сообщили в ГУ МЧС России по РК.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 23 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - заключили в ведомстве.
