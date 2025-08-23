https://crimea.ria.ru/20250823/grozy-grad-i-shkval-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1148930585.html
Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Днем 23 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T10:23
2025-08-23T10:23
2025-08-23T10:28
крым
штормовое предупреждение
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148015089_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_d6b41d70e5af7a62091a56647b4d5a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Днем 23 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, сообщили в ГУ МЧС России по РК.В МЧС напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250822/kholodnyy-atmosfernyy-front-nakroet-krym-v-vykhodnye-1148914412.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148015089_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_3a66ceaf4f3820e74f5da6f73eeaba3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, штормовое предупреждение, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
10:23 23.08.2025 (обновлено: 10:28 23.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Днем 23 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 23 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - заключили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.