Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР
Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР
Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T09:36
2025-08-23T09:36
луганская народная республика (лнр)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
происшествия
новые регионы россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что к тушению пожара привлекались семь специалистов и две единицы техники, причины возникновения пожара устанавливают органы дознания.
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, новые регионы россии, новости
Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР

Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР

09:36 23.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарные МЧС России
Пожарные МЧС России
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Лутугинском районе ЛНР пожар унес жизни шести человек. Поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в поселке городского типа Успенка. К прибытию пожарных дом был охвачен открытым пламенем. В ходе оперативных действий по тушению пожара спасатели обнаружили внутри здания шестерых человек без признаков жизни. Среди погибших - двое детей, мальчики 11 и 10 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлекались семь специалистов и две единицы техники, причины возникновения пожара устанавливают органы дознания.
Луганская Народная Республика (ЛНР)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПожарПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
