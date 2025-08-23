https://crimea.ria.ru/20250823/chetvero-vzroslykh-i-dvoe-detey-pogibli-na-pozhare-v-lnr-1148929794.html

Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР

Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2025

2025-08-23T09:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что к тушению пожара привлекались семь специалистов и две единицы техники, причины возникновения пожара устанавливают органы дознания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

