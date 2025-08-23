https://crimea.ria.ru/20250823/bloger-arsen-markaryan-zaderzhan--sk-1148937344.html

Блогер Арсен Маркарян задержан – СК

2025-08-23T17:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Блогер Арсен Маркарян задержан на территории Московского региона по подозрению в оскорбление памяти защитников Отечества, в отношении него расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Ранее следствие объявило Маркаряна в розыск.В отношении задержанного расследуется уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.В ближайшее время Маркаряна доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу, добавили в СК."В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет", - отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

