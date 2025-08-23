https://crimea.ria.ru/20250823/bloger-arsen-markaryan-zaderzhan--sk-1148937344.html
Блогер Арсен Маркарян задержан – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Блогер Арсен Маркарян задержан на территории Московского региона по подозрению в оскорбление памяти защитников Отечества, в отношении него расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Ранее следствие объявило Маркаряна в розыск.В отношении задержанного расследуется уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.В ближайшее время Маркаряна доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу, добавили в СК."В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет", - отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Блогер Арсен Маркарян задержан на территории Московского региона по подозрению в оскорбление памяти защитников Отечества, в отношении него расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества", - говорится в сообщении.
Ранее следствие объявило Маркаряна в розыск.
В отношении задержанного расследуется уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
В ближайшее время Маркаряна доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу, добавили в СК.
"В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет", - отметили в ведомстве.
