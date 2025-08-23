Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани
Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани
В Краснодарском крае сбили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать нефтеперерабатывающий завод и объекты гражданской инфраструктуры, сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сбили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать нефтеперерабатывающий завод и объекты гражданской инфраструктуры, сообщает оперштаб региона.Обломки беспилотников упали в полях около поселков Ильский и Афипский. Также фрагменты дронов обнаружили около железнодорожного переезда в селе Львовское."Во всех случаях разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы", - добавили в оперштабе.В Минобороны РФ ранее сообщили, что 22 августа c 20.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников, в том числе по четыре – над территориями Ростовской области и Краснодарского края.Также в течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА, в том числе четыре – над Ростовской областью и один – над Краснодарским краем.
кубань
краснодарский край
Новости
15:37 23.08.2025 (обновлено: 15:56 23.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сбили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать нефтеперерабатывающий завод и объекты гражданской инфраструктуры, сообщает оперштаб региона.
"В ночь с 22 на 23 августа беспилотники киевского режима пытались атаковать НПЗ и объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края БПЛА уничтожены дежурными силами ПВО", - говорится в сообщении.
Обломки беспилотников упали в полях около поселков Ильский и Афипский. Также фрагменты дронов обнаружили около железнодорожного переезда в селе Львовское.
"Во всех случаях разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы", - добавили в оперштабе.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что 22 августа c 20.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников, в том числе по четыре – над территориями Ростовской области и Краснодарского края.
Также в течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА, в том числе четыре – над Ростовской областью и один – над Краснодарским краем.
