Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани

2025-08-23T15:37

2025-08-23T15:37

2025-08-23T15:56

беспилотник (бпла, дрон)

кубань

нпз

новости

краснодарский край

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сбили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать нефтеперерабатывающий завод и объекты гражданской инфраструктуры, сообщает оперштаб региона.Обломки беспилотников упали в полях около поселков Ильский и Афипский. Также фрагменты дронов обнаружили около железнодорожного переезда в селе Львовское."Во всех случаях разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы", - добавили в оперштабе.В Минобороны РФ ранее сообщили, что 22 августа c 20.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников, в том числе по четыре – над территориями Ростовской области и Краснодарского края.Также в течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА, в том числе четыре – над Ростовской областью и один – над Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

