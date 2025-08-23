https://crimea.ria.ru/20250823/armiya-rossii-osvobodila-srednee-v-dnr-1148932009.html
Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T12:20
2025-08-23T12:20
2025-08-23T12:23
новости сво
донецкая народная республика (днр)
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eea9568db7b2777321f12b15eb9f0894.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Также российские военные освободили населенный пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecfc2256abf82064525a8bec6703da7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, донецкая народная республика (днр), украина, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
12:20 23.08.2025 (обновлено: 12:23 23.08.2025)