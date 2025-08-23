Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Также российские военные освободили населенный пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
новости сво, донецкая народная республика (днр), украина, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
12:20 23.08.2025 (обновлено: 12:23 23.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в ДНР
ТОС-2 Тосочка группировки войск Центр на Красноармейском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Также российские военные освободили населенный пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
