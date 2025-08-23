https://crimea.ria.ru/20250823/armiya-rossii-osvobodila-srednee-v-dnr-1148932009.html

Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Также российские военные освободили населенный пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

