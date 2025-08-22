Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов в Крыма и из Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Задержка поездов в Крыма и из Крыма – актуальные данные
Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за падения беспилотника в Воронежской области, время опоздания – до 2,5 часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T13:21
2025-08-22T13:33
новости крыма
крым
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
железная дорога
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за падения беспилотника в Воронежской области, время опоздания – до 2,5 часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 13 часов в Крым задерживаются поезда:№28 Москва – Симферополь отправлением 21.08 – опоздание 2,5 часа;№018 Москва – Симферополь отправлением 21.08 – опоздание 2 часа;№168 Москва – Симферополь отправлением 21.08 – опоздание 1 час.Из Крыма: №28 Симферополь – Москва отправлением 21.08 – опоздание 1 час.Время задержки в пути может измениться, предупредили в компании и подчеркнули, что перевозчик использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53.В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Задержка поездов в Крыма и из Крыма – актуальные данные

13:21 22.08.2025 (обновлено: 13:33 22.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за падения беспилотника в Воронежской области, время опоздания – до 2,5 часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 13 часов в Крым задерживаются поезда:
№28 Москва – Симферополь отправлением 21.08 – опоздание 2,5 часа;
№018 Москва – Симферополь отправлением 21.08 – опоздание 2 часа;
№168 Москва – Симферополь отправлением 21.08 – опоздание 1 час.
Из Крыма: №28 Симферополь – Москва отправлением 21.08 – опоздание 1 час.
Время задержки в пути может измениться, предупредили в компании и подчеркнули, что перевозчик использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53.
В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.
