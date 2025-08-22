https://crimea.ria.ru/20250822/zaderzhka-poezdov-v-kryma-i-iz-kryma--aktualnye-dannye-1148908066.html

Задержка поездов в Крыма и из Крыма – актуальные данные

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за падения беспилотника в Воронежской области, время опоздания – до 2,5 часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 13 часов в Крым задерживаются поезда:№28 Москва – Симферополь отправлением 21.08 – опоздание 2,5 часа;№018 Москва – Симферополь отправлением 21.08 – опоздание 2 часа;№168 Москва – Симферополь отправлением 21.08 – опоздание 1 час.Из Крыма: №28 Симферополь – Москва отправлением 21.08 – опоздание 1 час.Время задержки в пути может измениться, предупредили в компании и подчеркнули, что перевозчик использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53.В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новости крыма, крым, поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железная дорога, происшествия