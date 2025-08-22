https://crimea.ria.ru/20250822/zaderzhka-poezdov-tavriya--aktualnye-dannye-1148918200.html
Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные
Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные
Один поезд следованием в Крым и два в обратном направлении задерживаются в пути по состоянию на 17 часов пятницы. Об этом проинформировали в пресс-служа... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T17:12
2025-08-22T17:12
2025-08-22T17:16
новости крыма
крым
железная дорога
поезд
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144515274_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_f6703911340955a7d9707773b7291ee9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Один поезд следованием в Крым и два в обратном направлении задерживаются в пути по состоянию на 17 часов пятницы. Об этом проинформировали в пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 13 часов с опозданием следовали шесть крымских поездов "Таврия" из-за падения беспилотника в Воронежской области.В пути следования задерживается три поезда "Таврия": в Крым №018 Москва – Симферополь – опоздание 2 часа, и еще два поезда задерживаются на час по пути следования из Крыма – №28 Симферополь – Москва и №164 Феодосия – Москва.Все указанные поезда покинули пункты отправления 21 августа. Время задержки в пути может измениться, уточнили в компании.В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовСколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144515274_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c96db27b8f558a1001e1fe60b9741774.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, железная дорога, поезд, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", происшествия
Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные
В Крым задерживаются три поезда после ЧП в Воронежской области
17:12 22.08.2025 (обновлено: 17:16 22.08.2025)