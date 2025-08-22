https://crimea.ria.ru/20250822/zaderzhka-poezdov-tavriya--aktualnye-dannye-1148918200.html

Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Один поезд следованием в Крым и два в обратном направлении задерживаются в пути по состоянию на 17 часов пятницы. Об этом проинформировали в пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 13 часов с опозданием следовали шесть крымских поездов "Таврия" из-за падения беспилотника в Воронежской области.В пути следования задерживается три поезда "Таврия": в Крым №018 Москва – Симферополь – опоздание 2 часа, и еще два поезда задерживаются на час по пути следования из Крыма – №28 Симферополь – Москва и №164 Феодосия – Москва.Все указанные поезда покинули пункты отправления 21 августа. Время задержки в пути может измениться, уточнили в компании.В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовСколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно

