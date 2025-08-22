Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные
Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные
Один поезд следованием в Крым и два в обратном направлении задерживаются в пути по состоянию на 17 часов пятницы. Об этом проинформировали в пресс-служа... РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Один поезд следованием в Крым и два в обратном направлении задерживаются в пути по состоянию на 17 часов пятницы. Об этом проинформировали в пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 13 часов с опозданием следовали шесть крымских поездов "Таврия" из-за падения беспилотника в Воронежской области.В пути следования задерживается три поезда "Таврия": в Крым №018 Москва – Симферополь – опоздание 2 часа, и еще два поезда задерживаются на час по пути следования из Крыма – №28 Симферополь – Москва и №164 Феодосия – Москва.Все указанные поезда покинули пункты отправления 21 августа. Время задержки в пути может измениться, уточнили в компании.В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.
новости крыма, крым, железная дорога, поезд, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", происшествия
Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные

В Крым задерживаются три поезда после ЧП в Воронежской области

17:12 22.08.2025 (обновлено: 17:16 22.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Один поезд следованием в Крым и два в обратном направлении задерживаются в пути по состоянию на 17 часов пятницы. Об этом проинформировали в пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 13 часов с опозданием следовали шесть крымских поездов "Таврия" из-за падения беспилотника в Воронежской области.
В пути следования задерживается три поезда "Таврия": в Крым №018 Москва – Симферополь – опоздание 2 часа, и еще два поезда задерживаются на час по пути следования из Крыма – №28 Симферополь – Москва и №164 Феодосия – Москва.
Все указанные поезда покинули пункты отправления 21 августа. Время задержки в пути может измениться, уточнили в компании.
В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.
