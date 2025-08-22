Рейтинг@Mail.ru
Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250822/zaderzhka-8-poezdov-tavriya-v-napravlenii-kryma--aktualnye-dannye-1148902666.html
Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные
Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные
Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за падения беспилотника в Воронежской области, время опоздания – до 2,5 часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за падения беспилотника в Воронежской области, время опоздания – до 2,5 часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 9 утра в Крым задерживаются поезда:№28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа№018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа№168 Москва –Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 часИз Крыма:№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа№180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа№174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час№178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час№92 Севастополь –Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часаВ четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.
Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные

Восемь поездов в направлении Крыма задерживаются в пути на 1- 2 часа

09:24 22.08.2025
 
Поезд Таврия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за падения беспилотника в Воронежской области, время опоздания – до 2,5 часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 9 утра в Крым задерживаются поезда:
№28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа
№018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа
№168 Москва –Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час
Из Крыма:
№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
№180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
№174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час
№178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час
№92 Севастополь –Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - говорится в сообщении.
В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.
