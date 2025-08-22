https://crimea.ria.ru/20250822/vsu-udarili-po-obektu-toplivnoy-infrastruktury-pod-bryanskom-1148903961.html
ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки беспилотников и реактивных снарядов на территории Брянской области произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Возгорание удалось ликвидировать благодаря действиям сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра и подразделений МЧС России по региону.В ночь на 22 августа средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым. 19 БПЛА сбиты над Брянской областью, 11 – над территорией Волгоградской области, восемь дронов над Ростовской областью. Кроме того, семь дронов уничтожены над Воронежской областью, по три БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника сбиты над Курской областью и один – над территорией Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 поездов идут с задержкой после ЧП в Воронежской области - РЖД54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы РоссииДвое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и Горловку
