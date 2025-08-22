Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском - РИА Новости Крым, 22.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250822/vsu-udarili-po-obektu-toplivnoy-infrastruktury-pod-bryanskom-1148903961.html
ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском - РИА Новости Крым, 22.08.2025
ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
В результате ночной атаки беспилотников и реактивных снарядов на территории Брянской области произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, сообщил... РИА Новости Крым, 22.08.2025
александр богомаз
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
пожар
атаки всу
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки беспилотников и реактивных снарядов на территории Брянской области произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Возгорание удалось ликвидировать благодаря действиям сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра и подразделений МЧС России по региону.В ночь на 22 августа средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым. 19 БПЛА сбиты над Брянской областью, 11 – над территорией Волгоградской области, восемь дронов над Ростовской областью. Кроме того, семь дронов уничтожены над Воронежской областью, по три БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника сбиты над Курской областью и один – над территорией Республики Крым.
брянская область
РИА Новости Крым
ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском

После атаки ВСУ в Брянской области вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки беспилотников и реактивных снарядов на территории Брянской области произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО "Хаймерс" и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе", – уточнил он.
Возгорание удалось ликвидировать благодаря действиям сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра и подразделений МЧС России по региону.
В ночь на 22 августа средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым. 19 БПЛА сбиты над Брянской областью, 11 – над территорией Волгоградской области, восемь дронов над Ростовской областью. Кроме того, семь дронов уничтожены над Воронежской областью, по три БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника сбиты над Курской областью и один – над территорией Республики Крым.
