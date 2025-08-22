https://crimea.ria.ru/20250822/v-sevastopole-startoval-massovyy-sbor-vinograda-1148914500.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал массовый сбор винограда, за несколько дней собрано свыше тысячи тонн. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что урожай обещает быть хорошим.Уборочная кампания уже стартовала на пяти крупных предприятиях. Первыми собирают раннеспелый "Мускат Янтарный", на очереди "Пино Нуар" и "Шардоне", которые являются основой для премиальных и игристых вин, уточнил губернатор.Развожаев обратил внимание на то, что на многих участках ягоды убирают вручную, чтобы сохранить их целостность. Также предприятия внедряют современную технику.В Севастополе находятся свыше семи тысяч гектаров виноградников, из которых пять тысяч — в плодоносящем возрасте, заключил губернаторВ Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Уборка винограда стартовала в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах. Уже собрано более 24 тонн с площади более 8 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садовВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорВ Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал массовый сбор винограда, за несколько дней собрано свыше тысячи тонн. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что урожай обещает быть хорошим.
"В Севастополе стартовал массовый сбор винограда! Сезон 2025 обещает быть богатым на качественный урожай, - написал он в своем Telegram-канале. - За первые дни собрано более 1000 тонн винограда <...> Несмотря на сложности этого сезона (весенние заморозки и засуха), качество урожая ожидается высоким. Вина будут более насыщенными, глубокими, с интересным букетом".
Уборочная кампания уже стартовала на пяти крупных предприятиях. Первыми собирают раннеспелый "Мускат Янтарный", на очереди "Пино Нуар" и "Шардоне", которые являются основой для премиальных и игристых вин, уточнил губернатор.
Развожаев обратил внимание на то, что на многих участках ягоды убирают вручную, чтобы сохранить их целостность. Также предприятия внедряют современную технику.
"Благодаря господдержке, которая в этом году достигла рекордных 740 миллионов рублей (в 74 раза больше, чем в 2014!), наши виноградари приобретают высокотехнологичные комбайны, способные убирать до 15 гектаров в день. Это не только экономит время, но и решает кадровый вопрос", - уточнил он.
В Севастополе находятся свыше семи тысяч гектаров виноградников, из которых пять тысяч — в плодоносящем возрасте, заключил губернатор
В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %, сообщал
ранее глава республики Сергей Аксенов. Уборка винограда стартовала в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах. Уже собрано более 24 тонн с площади более 8 гектаров.
