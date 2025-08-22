https://crimea.ria.ru/20250822/umer-pevets-i-avtor-legendarnoy-pesni-fantazer-1148908477.html
Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер"
Умер автор легендарной песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов. О смерти заслуженного артиста России сообщила РИА Новости директор артиста Наталья Тарабан. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T13:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Умер автор легендарной песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов. О смерти заслуженного артиста России сообщила РИА Новости директор артиста Наталья Тарабан.Ярослав Евдокимов скончался утром в пятницу на 79 году жизни.
2025
22.08.2025