Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер" - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер"
Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер" - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер"
Умер автор легендарной песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов. О смерти заслуженного артиста России сообщила РИА Новости директор артиста Наталья Тарабан. РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Умер автор легендарной песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов. О смерти заслуженного артиста России сообщила РИА Новости директор артиста Наталья Тарабан.Ярослав Евдокимов скончался утром в пятницу на 79 году жизни.
Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер"

Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов

13:43 22.08.2025 (обновлено: 13:50 22.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Умер автор легендарной песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов. О смерти заслуженного артиста России сообщила РИА Новости директор артиста Наталья Тарабан.
Ярослав Евдокимов скончался утром в пятницу на 79 году жизни.

"Ярослав Александрович умер сегодня утром после продолжительной болезни", – сказала собеседница агентства.

