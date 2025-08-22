https://crimea.ria.ru/20250822/tri-filma-dlya-vsey-semi-pokazhut-v-noch-kino-v-krymu-i-sevastopole-1148914315.html
Три фильма для всей семьи покажут в "Ночь кино" в Крыму и Севастополе
Три фильма для всей семьи покажут в "Ночь кино" в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Три фильма для всей семьи покажут в "Ночь кино" в Крыму и Севастополе
Крым и Севастополь присоединились к 10 юбилейной всероссийской акции "Ночь кино", которая состоится в субботу, 23 августа. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T21:32
2025-08-22T21:32
2025-08-22T21:32
кино
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110879/62/1108796200_0:290:2700:1809_1920x0_80_0_0_65172ec2e597ce5e7e4dfc45310d0c80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь присоединились к 10 юбилейной всероссийской акции "Ночь кино", которая состоится в субботу, 23 августа.В этом году в акции задействовано 85 крымских киноплощадок, на которых будут демонстрироваться киноновинки этого года, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко.По словам спикера, для показов министерством культуры выбираются знаковые, интересные, необычные фильмы разных жанровых направлений. Так, в этом году будут демонстрироваться ленты "Группа крови" (реж. Максим Бриус, 2025), "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (реж. Игорь Волошин, 2024), "Пророк. История Александра Пушкина" (реж. Феликс Умаров, 2024).Все показы для зрителей бесплатны, добавила заместитель директора Крымского киноконцертного объединения, член Союза кинематографистов России Елена Куценко.Как сообщили в минкультуры Крыма, помимо кинопоказов в учреждениях культуры запланированы дополнительные культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, тематические встречи и экскурсии, викторины, квесты и игры, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы и многое другое.Анонсы мероприятий публикуются на сайте Культура.РФ и сайтах учреждений, в социальных сетях.Также "Ночь кино" состоится и в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев, анонсы мероприятий можно посмотреть здесь.Ранее Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект – каталог главных тем России, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и вдохновляющих историй из всех 89 регионов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму "Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110879/62/1108796200_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_9434cebf3aea9d7743988dd9ec9c7f98.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя
Три фильма для всей семьи покажут в "Ночь кино" в Крыму и Севастополе
"Ночь кино" охватит почти сотню учреждений культуры в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь присоединились к 10 юбилейной всероссийской акции "Ночь кино", которая состоится в субботу, 23 августа.
В этом году в акции задействовано 85 крымских киноплощадок, на которых будут демонстрироваться киноновинки этого года, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко.
"Традиция проводить эту акцию началась с Года кино в Российской Федерации в 2016 году, и Крым с первых дней принимал участие в той или иной форме. Мероприятие объединило не просто все субъекты Российской Федерации: в прошлом году уже участвовало около 14 стран – страны БРИКС и СНГ. В этом году подключаются уже 35 стран, благодаря тому, что в соорганизаторах участвует Министерства иностранных дел Российской Федерации", – рассказал Терещенко.
По словам спикера, для показов министерством культуры выбираются знаковые, интересные, необычные фильмы разных жанровых направлений. Так, в этом году будут демонстрироваться ленты "Группа крови" (реж. Максим Бриус, 2025), "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (реж. Игорь Волошин, 2024), "Пророк. История Александра Пушкина" (реж. Феликс Умаров, 2024).
Все показы для зрителей бесплатны, добавила заместитель директора Крымского киноконцертного объединения, член Союза кинематографистов России Елена Куценко.
"У нас шесть кинотеатров будут участвовать, в том числе и коммунальные, то есть те, которые имеют отношение непосредственно к Министерству культуры, созданные за счет Фонда кино. Остальные площадки – это учреждения культуры, сельские клубы, дома культуры, в основном в сельской местности, это библиотеки, музеи. У них у всех есть возможность ставить экраны. Был у нас такой чудесный национальный проект "Культура", по которому почти все библиотеки сегодня, особенно детские, модельные, имеют кинозал в сборке", – сказала Куценко в эфире.
Как сообщили в минкультуры Крыма, помимо кинопоказов в учреждениях культуры запланированы дополнительные культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, тематические встречи и экскурсии, викторины, квесты и игры, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы и многое другое.
Анонсы мероприятий публикуются на сайте Культура.РФ и сайтах учреждений, в социальных сетях.
Также "Ночь кино" состоится и в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев, анонсы мероприятий можно посмотреть здесь
.
Ранее Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект – каталог главных тем России
, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и вдохновляющих историй из всех 89 регионов страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: