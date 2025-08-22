Рейтинг@Mail.ru
Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250822/tramp-oboznachil-veroyatnye-sroki-novykh-peregovorov-po-ukraine-1148924155.html
Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине
Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине
Судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне в пятницу вечером. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T21:16
2025-08-22T21:16
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111552/71/1115527192_0:151:2900:1782_1920x0_80_0_0_5872e4ee466b1d8efaef3e86db958537.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне в пятницу вечером.По словам президента США, от хотел лично участвовать в потенциальной встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, но "многие считают, что она ни к чему не приведет". Также Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине, которое он примет в течение двух недель в зависимости от дальнейших действий Москвы и Киева."Очень важное решение по урегулированию на Украине может включать санкции и пошлины или "ничего", – сказал президент США.Кроме того, американский президент заявил, что может пригласить своего российского коллегу на Чемпионат мира-2026 по футболу в США, "в зависимости от того, как будут развиваться события".Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, заявил ранее в эфире телеканала NBC News министр иностранных дел России Сергей Лавров.15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.18 августа в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. По словам министра, такой формат, в частности, предлагался украинской стороной на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации. По его словам, на Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это "утопия и путь в никуда".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался от всех предложений Трампа по урегулированию – ЛавровГарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111552/71/1115527192_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7047d4c4c001e3e602125ad83bed8695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп
Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине

Судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели – Трамп

21:16 22.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне в пятницу вечером.

"Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад", – заявил Трамп журналистам на вопрос об урегулировании конфликта на Украине.

По словам президента США, от хотел лично участвовать в потенциальной встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, но "многие считают, что она ни к чему не приведет". Также Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине, которое он примет в течение двух недель в зависимости от дальнейших действий Москвы и Киева.
"Очень важное решение по урегулированию на Украине может включать санкции и пошлины или "ничего", – сказал президент США.
Кроме того, американский президент заявил, что может пригласить своего российского коллегу на Чемпионат мира-2026 по футболу в США, "в зависимости от того, как будут развиваться события".
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, заявил ранее в эфире телеканала NBC News министр иностранных дел России Сергей Лавров.
15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
18 августа в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. По словам министра, такой формат, в частности, предлагался украинской стороной на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.
Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации. По его словам, на Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это "утопия и путь в никуда".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский отказался от всех предложений Трампа по урегулированию – Лавров
Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле
"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
 
Дональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине
20:48Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября
20:28Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
20:11Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив
19:51Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные
19:28Крымские студенты-медики стали лучшими в России
19:10Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог
18:52В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
18:28ПСБ Private Banking в Крыму запустил новый пакет услуг "ПСБ | Элемент"
18:10"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
17:48Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство
17:26В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку
17:12Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные
16:44В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних
16:43Госуслуги подверглись кибератаке
16:28"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом
16:12Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин
15:52В Севастополе стартовал массовый сбор винограда
15:41Переговоры Путина и Зеленского – Лавров назвал условие
15:02Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду
Лента новостейМолния