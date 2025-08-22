https://crimea.ria.ru/20250822/tramp-oboznachil-veroyatnye-sroki-novykh-peregovorov-po-ukraine-1148924155.html

Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине

Судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне в пятницу вечером. РИА Новости Крым, 22.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне в пятницу вечером.По словам президента США, от хотел лично участвовать в потенциальной встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, но "многие считают, что она ни к чему не приведет". Также Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине, которое он примет в течение двух недель в зависимости от дальнейших действий Москвы и Киева."Очень важное решение по урегулированию на Украине может включать санкции и пошлины или "ничего", – сказал президент США.Кроме того, американский президент заявил, что может пригласить своего российского коллегу на Чемпионат мира-2026 по футболу в США, "в зависимости от того, как будут развиваться события".Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, заявил ранее в эфире телеканала NBC News министр иностранных дел России Сергей Лавров.15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.18 августа в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. По словам министра, такой формат, в частности, предлагался украинской стороной на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации. По его словам, на Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это "утопия и путь в никуда".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался от всех предложений Трампа по урегулированию – ЛавровГарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам

