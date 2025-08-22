https://crimea.ria.ru/20250822/sevastopoltsa-prigovorili-k-14-godam-kolonii-za-gosizmenu-1148910993.html
Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе приговорили местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за госизмену: он передавал украинской разведке данные о российской системе ПВО, сообщает центр общественных связей ФСБ России по Крыму.По данным следствия, мужчина связался с кураторами из иностранных спецслужб в одном из мессенджеров и по их заданию снимал на фото и видео работу российской ПВО. После материалы с отметками геолокаций передавал украинской разведке.Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее в Донецкой Народной Республике задержали двух агентов военной разведки Украины, причастных к подрывам машин государственных служащих и подготовке терактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты КиеваРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева
14:43 22.08.2025 (обновлено: 14:47 22.08.2025)