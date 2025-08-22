Рейтинг@Mail.ru
Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 22.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250822/sevastopoltsa-prigovorili-k-14-godam-kolonii-za-gosizmenu-1148910993.html
Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену
Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену
В Севастополе приговорили местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за госизмену: он передавал украинской разведке данные о российской системе ПВО,... РИА Новости Крым, 22.08.2025
севастополь
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости севастополя
госизмена
суд
приговор
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе приговорили местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за госизмену: он передавал украинской разведке данные о российской системе ПВО, сообщает центр общественных связей ФСБ России по Крыму.По данным следствия, мужчина связался с кураторами из иностранных спецслужб в одном из мессенджеров и по их заданию снимал на фото и видео работу российской ПВО. После материалы с отметками геолокаций передавал украинской разведке.Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее в Донецкой Народной Республике задержали двух агентов военной разведки Украины, причастных к подрывам машин государственных служащих и подготовке терактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты КиеваРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева
Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Севастополец получил 14 лет "строгача" за съемку и передачу видео работы ПВО

14:43 22.08.2025 (обновлено: 14:47 22.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе приговорили местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за госизмену: он передавал украинской разведке данные о российской системе ПВО, сообщает центр общественных связей ФСБ России по Крыму.
По данным следствия, мужчина связался с кураторами из иностранных спецслужб в одном из мессенджеров и по их заданию снимал на фото и видео работу российской ПВО. После материалы с отметками геолокаций передавал украинской разведке.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", – рассказали в ФСБ.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Донецкой Народной Республике задержали двух агентов военной разведки Украины, причастных к подрывам машин государственных служащих и подготовке терактов.
