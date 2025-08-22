Рейтинг@Mail.ru
Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство
Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство
Федеральный центр профинансирует развитие севастопольской отрасли рыболовства на 150 миллионов рублей, еще 10 млн выделят из местного бюджета. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143408581_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79381f5f0321a521aaae9cfe61688121.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральный центр профинансирует развитие севастопольской отрасли рыболовства на 150 миллионов рублей, еще 10 млн выделят из местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства города по итогам заседания под председательством губернатора Михаила Развожаева.По данным пресс-службы, средства пойдут на оплату труда работников рыболовных и рыбоводных предприятий и страховых взносов, включая обязательное медицинское страхование. Это позволит сохранить численность работников отрасли.Уточняется, что в прошлом году из федерального бюджета на эти цели уже выделяли 180 млн рублей, а в текущем из бюджета Севастополя на развитие рыбохозяйственного комплекса было направлено почти 83 миллиона рублей. Эти средства использованы четырьмя рыбопромысловыми предприятиями для модернизации флота, ремонта судов и обновления технологического оборудования.Промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%, сообщали ранее в пресс-службе Росрыболовства. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в регионе добыто порядка 28 тысяч тонн водных биоресурсов.
Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство

Севастополь получит 150 миллионов рублей на развитие рыболовства – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральный центр профинансирует развитие севастопольской отрасли рыболовства на 150 миллионов рублей, еще 10 млн выделят из местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства города по итогам заседания под председательством губернатора Михаила Развожаев.
"В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации Севастополю выделено почти 150 млн рублей на поддержку организаций рыбохозяйственного комплекса и рыбоводных хозяйств. Общий объем финансирования программы в этом направлении составит порядка 160 млн рублей, включая бюджет города Севастополя", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, средства пойдут на оплату труда работников рыболовных и рыбоводных предприятий и страховых взносов, включая обязательное медицинское страхование. Это позволит сохранить численность работников отрасли.
Уточняется, что в прошлом году из федерального бюджета на эти цели уже выделяли 180 млн рублей, а в текущем из бюджета Севастополя на развитие рыбохозяйственного комплекса было направлено почти 83 миллиона рублей. Эти средства использованы четырьмя рыбопромысловыми предприятиями для модернизации флота, ремонта судов и обновления технологического оборудования.

"Благодаря комплексной поддержке отрасль демонстрирует уверенный рост. По оперативным данным, к настоящему моменту севастопольские рыбаки добыли уже более 17 тысяч тонн рыбы, что на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", – констатировали в правительстве.

Промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%, сообщали ранее в пресс-службе Росрыболовства. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в регионе добыто порядка 28 тысяч тонн водных биоресурсов.
