Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство

2025-08-22T17:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральный центр профинансирует развитие севастопольской отрасли рыболовства на 150 миллионов рублей, еще 10 млн выделят из местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства города по итогам заседания под председательством губернатора Михаила Развожаев.По данным пресс-службы, средства пойдут на оплату труда работников рыболовных и рыбоводных предприятий и страховых взносов, включая обязательное медицинское страхование. Это позволит сохранить численность работников отрасли.Уточняется, что в прошлом году из федерального бюджета на эти цели уже выделяли 180 млн рублей, а в текущем из бюджета Севастополя на развитие рыбохозяйственного комплекса было направлено почти 83 миллиона рублей. Эти средства использованы четырьмя рыбопромысловыми предприятиями для модернизации флота, ремонта судов и обновления технологического оборудования.Промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%, сообщали ранее в пресс-службе Росрыболовства. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в регионе добыто порядка 28 тысяч тонн водных биоресурсов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нарастили объем выращенной аквакультурыВ Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойЗачем бросать рыбу обратно в воду: спортивная рыбалка в Крыму

