Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство

Севастополь получит 150 миллионов рублей на развитие рыболовства – власти
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральный центр профинансирует развитие севастопольской отрасли рыболовства на 150 миллионов рублей, еще 10 млн выделят из местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства города по итогам заседания под председательством губернатора Михаила Развожаев.
"В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации Севастополю выделено почти 150 млн рублей на поддержку организаций рыбохозяйственного комплекса и рыбоводных хозяйств. Общий объем финансирования программы в этом направлении составит порядка 160 млн рублей, включая бюджет города Севастополя", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, средства пойдут на оплату труда работников рыболовных и рыбоводных предприятий и страховых взносов, включая обязательное медицинское страхование. Это позволит сохранить численность работников отрасли.
Уточняется, что в прошлом году из федерального бюджета на эти цели уже выделяли 180 млн рублей, а в текущем из бюджета Севастополя на развитие рыбохозяйственного комплекса было направлено почти 83 миллиона рублей. Эти средства использованы четырьмя рыбопромысловыми предприятиями для модернизации флота, ремонта судов и обновления технологического оборудования.
"Благодаря комплексной поддержке отрасль демонстрирует уверенный рост. По оперативным данным, к настоящему моменту севастопольские рыбаки добыли уже более 17 тысяч тонн рыбы, что на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", – констатировали в правительстве.
Промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%, сообщали ранее в пресс-службе Росрыболовства. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в регионе добыто порядка 28 тысяч тонн водных биоресурсов.
