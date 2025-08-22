https://crimea.ria.ru/20250822/prichinoy-otklyucheniya-vody-v-sudake-stala-avariya-na-vodovode-1148903741.html

Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе

В Судаке произошел порыв на водоводе, в связи с чем в городе временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 22.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Судаке произошел порыв на водоводе, в связи с чем в городе временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.Об отключении воды стало известно накануне вечером. Местные власти опубликовали график подвоза воды на пятницу.Он сообщил, что в город направлены дополнительные водовозки. Также решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам. Он отметил, что заявки на подвоз принимаются не только через диспетчерскую службу, но и через контролеров по участкам. Они фиксируют обращения и передают их для оперативного реагирования.По поручению прокуратуры Республики Крым по факту длительного отсутствия воды организована проверка. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.Ранее сообщалось, что в селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево Бахчисарайского района Крыма почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз.

