Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе

Аварию на водоводе в Судаке планируют устранить к 23 августа - власти
10:27 22.08.2025 (обновлено: 10:36 22.08.2025)
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Судаке произошел порыв на водоводе, в связи с чем в городе временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.
Об отключении воды стало известно накануне вечером. Местные власти опубликовали график подвоза воды на пятницу.
"Произошел порыв на водоводе, по которому поступает вода в Судак. Надеюсь, к завтрашнему дню ситуация стабилизируется, а пока осуществляется подвоз воды". Ситуация под контролем", - рассказал Чебышев в своих соцсетях.
Он сообщил, что в город направлены дополнительные водовозки. Также решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам.
"Сейчас прорабатываем вопрос с волонтерами, чтобы осуществлять помощь пожилым жителям в многоквартирных домах. Воду будут поднимать до квартир", – уточнил Чебышев.
Он отметил, что заявки на подвоз принимаются не только через диспетчерскую службу, но и через контролеров по участкам. Они фиксируют обращения и передают их для оперативного реагирования.
По поручению прокуратуры Республики Крым по факту длительного отсутствия воды организована проверка. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее сообщалось, что в селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево Бахчисарайского района Крыма почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз.
