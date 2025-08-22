https://crimea.ria.ru/20250822/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1148778446.html

Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.

