Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-08-22T00:01
2025-08-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340327_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_760b50a581ac75d45a30cdc90e1087c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 22.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на южном и восточном побережье до +22; днем +28…33, в горах +20…25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +30.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
