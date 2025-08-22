https://crimea.ria.ru/20250822/noch-kino-kak-proydet-yubileynaya-aktsiya-v-rossii-i-za-rubezhom-1148439175.html

"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом

"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом - РИА Новости Крым, 22.08.2025

"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом

Минкульт РФ вместе с Роскино и Фондом кино при поддержке МИД 23 августа по всей стране и за рубежом проведет 10-ю юбилейную акцию "Ночь в кино". Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T16:28

2025-08-22T16:28

2025-08-22T16:28

кино

россия

культура

общество

новости

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111361/26/1113612676_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_d0489ae95b4b48bca78cb66b551e6d47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Минкульт РФ вместе с Роскино и Фондом кино при поддержке МИД 23 августа по всей стране и за рубежом проведет 10-ю юбилейную акцию "Ночь в кино". Об этом сообщили в пресс-службе профильного министерства.Кроме того, в год 80-летия Великой Победы особое место в программе займет кинокартина о событиях Великой Отечественной войны – драма "Группа крови".Общая аудитория в России и за рубежом в прошлом году составила более 800 тысяч человек. Свыше 120 площадок по всей России показали адаптированные версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнули в профильном министерстве.Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект – каталог главных тем России, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и вдохновляющих историй из всех 89 регионов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму "Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, россия, культура, общество, новости, искусство