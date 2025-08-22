Рейтинг@Mail.ru
"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом
"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом
"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом - РИА Новости Крым, 22.08.2025
"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом
Минкульт РФ вместе с Роскино и Фондом кино при поддержке МИД 23 августа по всей стране и за рубежом проведет 10-ю юбилейную акцию "Ночь в кино". Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Минкульт РФ вместе с Роскино и Фондом кино при поддержке МИД 23 августа по всей стране и за рубежом проведет 10-ю юбилейную акцию "Ночь в кино". Об этом сообщили в пресс-службе профильного министерства.Кроме того, в год 80-летия Великой Победы особое место в программе займет кинокартина о событиях Великой Отечественной войны – драма "Группа крови".Общая аудитория в России и за рубежом в прошлом году составила более 800 тысяч человек. Свыше 120 площадок по всей России показали адаптированные версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнули в профильном министерстве.Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект – каталог главных тем России, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и вдохновляющих историй из всех 89 регионов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму "Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом

По всей стране и за рубежом 23 августа пройдет юбилейная 10-я "Ночь в кино" – Минкульт

16:28 22.08.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
Зрители в кинотеатре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Минкульт РФ вместе с Роскино и Фондом кино при поддержке МИД 23 августа по всей стране и за рубежом проведет 10-ю юбилейную акцию "Ночь в кино". Об этом сообщили в пресс-службе профильного министерства.
В министерстве отметили, что зрителям по традиции представят хиты национального кинопроката – "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Пророк. История Александра Пушкина".
Кроме того, в год 80-летия Великой Победы особое место в программе займет кинокартина о событиях Великой Отечественной войны – драма "Группа крови".
"За годы проведения "Ночи кино" акция значительно расширила свою географию. С 2023 года к ней присоединились Донбасс и Новороссия. В 2024 году она впервые вышла на международный уровень: показы прошли в 14 странах БРИКС и СНГ", – добавили в сообщении.
Общая аудитория в России и за рубежом в прошлом году составила более 800 тысяч человек. Свыше 120 площадок по всей России показали адаптированные версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнули в профильном министерстве.
Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект – каталог главных тем России, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и вдохновляющих историй из всех 89 регионов страны.
