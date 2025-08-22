Рейтинг@Mail.ru
Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делать - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делать
Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делать
2025-08-22T13:30
2025-08-22T13:30
транспорт, общественный транспорт, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, вячеслав мартынов, зиновий лудчак, общество
Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делать

Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – в чем причина и что делать

13:30 22.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор в общественном транспорте
Валидатор в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В общественном транспорте Крыма в последнее время участились перебои в работе валидаторов для безналичной оплаты. С чем это связано и как в такой ситуации быть пассажирам, разбирался корреспондент РИА Новости Крым.
По словам представителей перевозчиков, причины, по которым валидаторы "сбоят", две. Это, с одной стороны, временные отключения на полуострове мобильного интернета в целях безопасности, с другой – выход из строя устройств по причине их "возраста".
Как рассказал РИА Новости Крым директор предприятия "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов, неработающие терминалы – это не дело рук водителей или перевозчиков. Это общая проблема, вызванная ограничениями работы мобильного интернета.

"Если не работает интернет – без него мобильные терминалы безналичной оплаты не могут работать. Есть у водителей режим оффлайн, который позволяет пассажирам оплатить билет через головное устройство, но это тоже не всегда срабатывает", – говорит он.

Чтобы избежать трудностей с оплатой проезда, Мартынов порекомендовал пассажирам всегда иметь при себе наличные деньги.
"Иметь дежурные 100 рублей в кармане, наверное, никому в наше время не помешает", – сказал он.
Президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак в свою очередь отметил, что валидаторы могут "сбоить" еще и по причине их износа.

"Мы ими пользуемся пять лет, я так понимаю, что от возраста они начинают выходить из строя. Учитывая объем поломок валидаторов, сервисно-техническая служба не справляется с их ремонтом. Заявки бывает до десяти дней не выполняются", - рассказал он в комментарии РИА Новости Крым.

Лудчак также заметил, что в случае, если валидаторы неисправны, перевозчик не должен выпускать транспорт на маршрут, однако приходится идти на это, поскольку иначе возникнет коллапс. Он подчеркнул, что водители также становятся заложниками ситуации.
"Перевозчик будет наказан сразу. При неработающем терминале не фиксируется проезд льготной категории граждан и, соответственно, за этих перевезенных пассажиров он не получит никаких средств. Бывает так, что терминал не работает два-три часа, никто нам за это время не компенсирует деньги. К сожалению, с этим практически смирились", – констатировал президент ассоциации перевозчиков Крыма.
Он также попросил пассажиров, которые не пользуются льготами, носить с собой наличные деньги, чтобы рассчитаться за проезд в случае необходимости.

"Водитель может не взять пассажира, у которого нет наличных денег на оплату проезда. Высаживать людей он не имеет права. Особенно под запрет попадают дети и льготные граждане. В последующем к списку добавятся и беременные", – напомнил Лудчак.

И акцентировал, что пассажир вправе требовать оплату в размере 30 рублей, как стоила бы поездка по безналичному расчету.

"Если терминал не работает, водитель не может требовать оплату в размере 35 рублей. Причина поломки при этом не важна", – резюмировал он.

Ранее в правительстве Крыма объяснили, что временные отключения мобильного интернета на территории полуострова связаны с защитой от беспилотников противника. Они способны ориентироваться на необходимые цели по вышкам сотовой связи.
Глава республики Сергей Аксенов на днях заявил, что специалисты разрабатывают алгоритм для решения проблемы с ограничением мобильного интернета. После внедрения новой разработки время его отключения сократится. Это может произойти в течение ближайшей недели.
Сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
