https://crimea.ria.ru/20250822/na-granitse-s-khersonskoy-oblastyu-zavershayut-remont-uchastka-dorogi-v-krym-1148919136.html

На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым

На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым - РИА Новости Крым, 22.08.2025

На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым

Дорожные службы заканчивают ремонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской облатсью протяженностью почти шесть километров. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T21:56

2025-08-22T21:56

2025-08-22T21:17

херсонская область

крым

красноперекопск

симферополь

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

новости

национальный проект "инфраструктура для жизни"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917760_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_962f54cd7ad6fe8c5f732b77fe707f6b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Дорожные службы заканчивают ремонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской облатсью протяженностью почти шесть километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.Уточняется, что работы выполняются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Помимо ремонта магистралей, в этом году планируют привести в нормативное состояние местные дороги, которые ведут к селам Войково, Красногвардейское, Днепровка, Роскошное, Известковое, Котельниково и Краснознаменка, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестицийКогда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорогДвижение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре

херсонская область

крым

красноперекопск

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, крым, красноперекопск, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, новости, национальный проект "инфраструктура для жизни"