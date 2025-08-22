Рейтинг@Mail.ru
На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250822/na-granitse-s-khersonskoy-oblastyu-zavershayut-remont-uchastka-dorogi-v-krym-1148919136.html
На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым
На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым - РИА Новости Крым, 22.08.2025
На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым
Дорожные службы заканчивают ремонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской облатсью протяженностью почти шесть километров. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T21:56
2025-08-22T21:17
херсонская область
крым
красноперекопск
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
новости
национальный проект "инфраструктура для жизни"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917760_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_962f54cd7ad6fe8c5f732b77fe707f6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Дорожные службы заканчивают ремонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской облатсью протяженностью почти шесть километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.Уточняется, что работы выполняются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Помимо ремонта магистралей, в этом году планируют привести в нормативное состояние местные дороги, которые ведут к селам Войково, Красногвардейское, Днепровка, Роскошное, Известковое, Котельниково и Краснознаменка, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестицийКогда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорогДвижение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре
херсонская область
крым
красноперекопск
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917760_12:0:720:531_1920x0_80_0_0_563260413115bccc66ad07f2df827f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, крым, красноперекопск, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, новости, национальный проект "инфраструктура для жизни"
На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым

На одном из участков дороги Симферополь – Граница с Херсонской областью заканчивают ремонт

21:56 22.08.2025
 
© Правительство Республики КрымРемонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской областью
Ремонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской областью
© Правительство Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Дорожные службы заканчивают ремонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской облатсью протяженностью почти шесть километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.
"Завершается ремонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской областью. Протяженность участка составляет 5,8 км. Уже выполнен полный комплекс ремонтно-восстановительных работ, завершается установка дорожных знаков", – сказано в сообщении.
Уточняется, что работы выполняются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Помимо ремонта магистралей, в этом году планируют привести в нормативное состояние местные дороги, которые ведут к селам Войково, Красногвардейское, Днепровка, Роскошное, Известковое, Котельниково и Краснознаменка, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестиций
Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог
Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре
 
Херсонская областьКрымКрасноперекопскСимферопольРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаНовостиНациональный проект "Инфраструктура для жизни"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:11Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день
23:02Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
22:43Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США
22:30Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
22:21Россия продолжает работу в атомной сфере в западных странах
22:06Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин
21:56На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым
21:32Три фильма для всей семьи покажут в "Ночь кино" в Крыму и Севастополе
21:16Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине
20:48Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября
20:28Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
20:11Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив
19:51Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные
19:28Крымские студенты-медики стали лучшими в России
19:10Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог
18:52В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
18:28ПСБ Private Banking в Крыму запустил новый пакет услуг "ПСБ | Элемент"
18:10"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
17:48Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство
17:26В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку
Лента новостейМолния