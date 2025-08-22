https://crimea.ria.ru/20250822/mirovye-zvezdy-figurnogo-kataniya-vpervye-vystupyat-na-krymskom-ldu-1148905021.html
Мировые звезды фигурного катания впервые выступят на крымском льду
В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания, сообщают организаторы предстоящего шоу. РИА Новости Крым, 22.08.2025
Мировые звезды фигурного катания впервые выступят на крымском льду
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания, сообщают организаторы предстоящего шоу.
На крымский лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
"В этом году мы представляем уникальную программу, в которой вы сможете увидеть любимых фигуристов с захватывающими номерами. Мы постараемся, чтобы на время шоу зритель погрузился в невероятную атмосферу и вдохновился тем искусством, которое будут дарить выходящие на лед чемпионы", – рассказал заслуженный мастер спорта РФ, фигурист Илья Авербух.
По его словам, каждая из запланированных программ станет эксклюзивной. Большинство выступлений пройдут на ледовых аренах школ зимних видов спорта "Наследие", построенных при поддержке главы республики Сергея Аксенова и Министерства спорта.
"Уверен, что это придаст энергии и вдохновит жителей Крыма приводить детей на занятия зимними видами спорта. Три школы уже построены и открыты в Крыму. Сейчас в стадии рассмотрения четвертая, в Феодосии. Здорово, что эти ледовые площадки позволяют проводить наши шоу, и вот уже скоро созвездие чемпионов приедет в Крым", – отметил Авербух.
Показы состоятся в Севастополе, Симферополе, Керчи и поселке Уютное под Евпаторией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на сегодняшний день 710 юных крымчан уже тренируются на катках
в Симферополе и в селе Уютное Сакского района и показывают высокие результаты на чемпионатах России по хоккею и фигурному катанию. Всего по Крыму 1,5 тысячи детей будут бесплатно обучаться зимним видам спорта. Для этого из республиканского бюджета в 2025 году выделяется 210 млн рублей.
