Мировые звезды фигурного катания впервые выступят на крымском льду

В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания, сообщают организаторы предстоящего шоу. РИА Новости Крым, 22.08.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148905239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_186c70b67581d3f55afeabf78e0b5687.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания, сообщают организаторы предстоящего шоу.На крымский лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.По его словам, каждая из запланированных программ станет эксклюзивной. Большинство выступлений пройдут на ледовых аренах школ зимних видов спорта "Наследие", построенных при поддержке главы республики Сергея Аксенова и Министерства спорта."Уверен, что это придаст энергии и вдохновит жителей Крыма приводить детей на занятия зимними видами спорта. Три школы уже построены и открыты в Крыму. Сейчас в стадии рассмотрения четвертая, в Феодосии. Здорово, что эти ледовые площадки позволяют проводить наши шоу, и вот уже скоро созвездие чемпионов приедет в Крым", – отметил Авербух.Показы состоятся в Севастополе, Симферополе, Керчи и поселке Уютное под Евпаторией.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на сегодняшний день 710 юных крымчан уже тренируются на катках в Симферополе и в селе Уютное Сакского района и показывают высокие результаты на чемпионатах России по хоккею и фигурному катанию. Всего по Крыму 1,5 тысячи детей будут бесплатно обучаться зимним видам спорта. Для этого из республиканского бюджета в 2025 году выделяется 210 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят крытый ледовый каток в СевастополеЛед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаКогда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты

крым

