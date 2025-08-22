Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250822/krymskiy-most-seychas-ochered-so-storony-kerchi-prodolzhaet-rasti-1148904797.html
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличилось до трех часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T11:12
2025-08-22T11:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
крым
тамань
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_7e1eefeca64b069ac33553c2e8cc41ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличилось до трех часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд со стороны Тамани по-прежнему остается свободным.Пробка на выезде из Крыма начала образовываться с самого утра пятницы. Уже в 6.00 проезда на досмотр ожидали 693 автомобиля.Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
крым
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:82:1110:915_1920x0_80_0_0_ab3ea5306ae9cf272ba178ba958809b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, крым, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находятся 905 машин

11:12 22.08.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличилось до трех часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 905 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – говорится в сообщении по состоянию на 11.00.
Проезд со стороны Тамани по-прежнему остается свободным.
Пробка на выезде из Крыма начала образовываться с самого утра пятницы. Уже в 6.00 проезда на досмотр ожидали 693 автомобиля.
Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьКрымТаманьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер"
13:30Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делать
13:21Задержка поездов в Крыма и из Крыма – актуальные данные
13:12В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров
13:08В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов
12:52Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
12:31Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"
12:08Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
11:45В Крыму утвердили новый гимн республики
11:37Мировые звезды фигурного катания впервые выступят на крымском льду
11:12Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
10:40Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды
10:38ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
10:27Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе
10:17В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
09:48Киев снова атаковал нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены
09:40Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
09:32Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
09:24Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные
09:05В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
Лента новостейМолния