https://crimea.ria.ru/20250822/krymskiy-most-seychas-ochered-so-storony-kerchi-prodolzhaet-rasti-1148904797.html
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличилось до трех часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T11:12
2025-08-22T11:12
2025-08-22T11:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
крым
тамань
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_7e1eefeca64b069ac33553c2e8cc41ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличилось до трех часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд со стороны Тамани по-прежнему остается свободным.Пробка на выезде из Крыма начала образовываться с самого утра пятницы. Уже в 6.00 проезда на досмотр ожидали 693 автомобиля.Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
крым
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:82:1110:915_1920x0_80_0_0_ab3ea5306ae9cf272ba178ba958809b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, крым, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находятся 905 машин