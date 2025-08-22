https://crimea.ria.ru/20250822/krymskiy-most-na-vyezde-s-poluostrova-bolee-tysyachi-mashin-1148915753.html
Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин
2025-08-22T16:12
2025-08-22T16:12
2025-08-22T16:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда больше 1000 автомобилей, в очереди придется провести более трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Пробка на выезде из Крыма начала образовываться с самого утра пятницы. Уже в 6:00 проезда на досмотр ожидали 693 автомобиля. А к 11 часам в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 905 автомобилей.Автолюбителям напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:12 22.08.2025 (обновлено: 16:14 22.08.2025)