Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин
Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин
На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда больше 1000 автомобилей, в очереди придется провести более трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T16:12
2025-08-22T16:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда больше 1000 автомобилей, в очереди придется провести более трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Пробка на выезде из Крыма начала образовываться с самого утра пятницы. Уже в 6:00 проезда на досмотр ожидали 693 автомобиля. А к 11 часам в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 905 автомобилей.Автолюбителям напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин

Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут более тысячи машин

16:12 22.08.2025 (обновлено: 16:14 22.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда больше 1000 автомобилей, в очереди придется провести более трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1110 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани проезд свободен.
Пробка на выезде из Крыма начала образовываться с самого утра пятницы. Уже в 6:00 проезда на досмотр ожидали 693 автомобиля. А к 11 часам в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 905 автомобилей.
Автолюбителям напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют.
Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
