Крымский мост - что с очередями утром в пятницу

Крымский мост - что с очередями утром в пятницу

2025-08-22

2025-08-22T06:17

2025-08-22T06:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Более двух часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связиЭкономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в КрымКак туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта

