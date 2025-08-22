Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - что с очередями утром в пятницу - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - что с очередями утром в пятницу
Крымский мост - что с очередями утром в пятницу - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Крымский мост - что с очередями утром в пятницу
Более двух часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Более двух часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Более двух часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 6 утра со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 693 транспортных средства. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
 
