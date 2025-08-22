Рейтинг@Mail.ru
Крымские студенты-медики стали лучшими в России - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Крымские студенты-медики стали лучшими в России
Крымские студенты-медики стали лучшими в России - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Крымские студенты-медики стали лучшими в России
Крымские студенты-медики стали лучшими в рамках работы Всероссийского студенческого медицинского отряда "Атлант", итоги которого подвели 22 августа в Кузбассе... РИА Новости Крым, 22.08.2025
Крымские студенты-медики стали лучшими в России

Крымский медицинский студенческий отряд стал лучшим в стране

19:28 22.08.2025
 
© Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов
Крымский медицинский студенческий отряд
© Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крымские студенты-медики стали лучшими в рамках работы Всероссийского студенческого медицинского отряда "Атлант", итоги которого подвели 22 августа в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба Крымского регионального отделения общероссийской организации "Российские Студенческие Отряды".
"По итогам производственных показателей и участия в деятельности проекта студенты-медики из Крыма продемонстрировали свою профессиональную компетентность и готовность к работе на высшем уровне. Лучшим командиром трудового проекта стала Ксения Степанюк, лучшим мастером – Алена Колябина. Благодаря высокому уровню профессионального мастерства отряд взял знамя по совокупности показателей", – сказано в релизе организации.
По данным пресс-службы, речь идет о студенческом медицинском отряде, состоящем из студентов Мединститута имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Всего за звание лучшего отряда в рамках трудового проекта более месяца боролись 80 участников движения студенческих медицинских отрядов из Кузбасса, Москвы, Волгоградской, Новгородской, Томской областей, Красноярского края, Крыма и Кыргызской республики. Студенты работали в медицинских учреждениях города Кемерово и Новокузнецк в качестве среднего и младшего медицинского персонала.

"В нашем отряде собрались ребята, которые по-настоящему горят желанием стать профессионалами в медицине. Каждый из нас смело идет к своей цели, и это стремление объединяет нас в одну команду", – поделилась впечатлениями командир крымского студотряда Ксения Степанюк.

В России в 2025 году увеличат число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям для снижения напряженности кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Такое поручение ранее дал глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратсессии по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
