Крымские студенты-медики стали лучшими в России

22.08.2025

2025-08-22T19:28

2025-08-22T19:28

2025-08-22T19:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крымские студенты-медики стали лучшими в рамках работы Всероссийского студенческого медицинского отряда "Атлант", итоги которого подвели 22 августа в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба Крымского регионального отделения общероссийской организации "Российские Студенческие Отряды".По данным пресс-службы, речь идет о студенческом медицинском отряде, состоящем из студентов Мединститута имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.Всего за звание лучшего отряда в рамках трудового проекта более месяца боролись 80 участников движения студенческих медицинских отрядов из Кузбасса, Москвы, Волгоградской, Новгородской, Томской областей, Красноярского края, Крыма и Кыргызской республики. Студенты работали в медицинских учреждениях города Кемерово и Новокузнецк в качестве среднего и младшего медицинского персонала.В России в 2025 году увеличат число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям для снижения напряженности кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Такое поручение ранее дал глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратсессии по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

