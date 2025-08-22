https://crimea.ria.ru/20250822/krymskie-studenty-mediki-stali-luchshimi-v-rossii-1148920555.html
Крымские студенты-медики стали лучшими в России
Крымские студенты-медики стали лучшими в России - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Крымские студенты-медики стали лучшими в России
Крымские студенты-медики стали лучшими в рамках работы Всероссийского студенческого медицинского отряда "Атлант", итоги которого подвели 22 августа в Кузбассе... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T19:28
2025-08-22T19:28
2025-08-22T19:28
новости крыма
медицина
конкурс
награды
российские студенческие отряды (рсо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148921010_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_2f1e4e9a25c70af0a009da57f7e7afc6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крымские студенты-медики стали лучшими в рамках работы Всероссийского студенческого медицинского отряда "Атлант", итоги которого подвели 22 августа в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба Крымского регионального отделения общероссийской организации "Российские Студенческие Отряды".По данным пресс-службы, речь идет о студенческом медицинском отряде, состоящем из студентов Мединститута имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.Всего за звание лучшего отряда в рамках трудового проекта более месяца боролись 80 участников движения студенческих медицинских отрядов из Кузбасса, Москвы, Волгоградской, Новгородской, Томской областей, Красноярского края, Крыма и Кыргызской республики. Студенты работали в медицинских учреждениях города Кемерово и Новокузнецк в качестве среднего и младшего медицинского персонала.В России в 2025 году увеличат число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям для снижения напряженности кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Такое поручение ранее дал глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратсессии по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудниковМедицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачей"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148921010_155:0:1112:718_1920x0_80_0_0_d3c55d3945f73bf79df69c193910da2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, медицина, конкурс, награды, российские студенческие отряды (рсо)
Крымские студенты-медики стали лучшими в России
Крымский медицинский студенческий отряд стал лучшим в стране
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крымские студенты-медики стали лучшими в рамках работы Всероссийского студенческого медицинского отряда "Атлант", итоги которого подвели 22 августа в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба Крымского регионального отделения общероссийской организации "Российские Студенческие Отряды".
"По итогам производственных показателей и участия в деятельности проекта студенты-медики из Крыма продемонстрировали свою профессиональную компетентность и готовность к работе на высшем уровне. Лучшим командиром трудового проекта стала Ксения Степанюк, лучшим мастером – Алена Колябина. Благодаря высокому уровню профессионального мастерства отряд взял знамя по совокупности показателей", – сказано в релизе организации.
По данным пресс-службы, речь идет о студенческом медицинском отряде, состоящем из студентов Мединститута имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Всего за звание лучшего отряда в рамках трудового проекта более месяца боролись 80 участников движения студенческих медицинских отрядов из Кузбасса, Москвы, Волгоградской, Новгородской, Томской областей, Красноярского края, Крыма и Кыргызской республики. Студенты работали в медицинских учреждениях города Кемерово и Новокузнецк в качестве среднего и младшего медицинского персонала.
"В нашем отряде собрались ребята, которые по-настоящему горят желанием стать профессионалами в медицине. Каждый из нас смело идет к своей цели, и это стремление объединяет нас в одну команду", – поделилась впечатлениями командир крымского студотряда Ксения Степанюк.
В России в 2025 году увеличат число бюджетных мест
в вузах по медицинским специальностям для снижения напряженности кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Такое поручение ранее дал глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратсессии по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: