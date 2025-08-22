Рейтинг@Mail.ru
Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензии - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250822/krymchan-predosteregli-ot-uslug-gruzoperevozchikov-bez-litsenzii-1148891606.html
Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензии
Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензии - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензии
Пользование услугами нелегальных грузоперевозчиков чревато тем, что в случае повреждения груза при транспортировке его собственнику вряд ли возместят... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T08:19
2025-08-22T08:19
радио "спутник в крыму"
перевозки
грузоперевозки
анатолий цуркин
крым
транспорт
страхование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/18/1120642367_0:138:1620:1049_1920x0_80_0_0_a8cfba7f501674bbb43a59d7a5a2b3f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Пользование услугами нелегальных грузоперевозчиков чревато тем, что в случае повреждения груза при транспортировке его собственнику вряд ли возместят причиненный ущерб. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.Ранее в УФНС по Крыму сообщили, что с начала года сотрудники ведомства проверили 1200 из 3500 зарегистрированных в республике субъектов предпринимательства в сфере грузо-и пассажироперевозок. Выяснилось, что каждый третий из числа проверенных оказался нарушителем налогового законодательства .По словам Цуркина, в Крыму работают немало перевозчиков, которые на своих автомобилях по заказу перевозят мебель, бытовую технику и другие грузы без заключения соответствующих договоров и оформления страховки, просто "на доверии". Таким образом, они юридически не несут ответственности за сохранность этого груза.Кроме того, по словам Цуркина, никто не проверяет физическое состояние этих водителей перед рейсом, а также техническое состояние транспортного средства.Специалист посоветовал крымчанам и гостям полуострова пользоваться услугами лицензированных перевозчиков, которые заключат с заказчиком соответствующий договор и выдадут чек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/18/1120642367_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_96a2c4bb2fafc88d0a7434e6faba1a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
перевозки, грузоперевозки, анатолий цуркин, крым, транспорт, страхование
Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензии

Пользование услугами нелицензированных грузоперевозчиков чревато рисками – эксперт

08:19 22.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Пользование услугами нелегальных грузоперевозчиков чревато тем, что в случае повреждения груза при транспортировке его собственнику вряд ли возместят причиненный ущерб. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
Ранее в УФНС по Крыму сообщили, что с начала года сотрудники ведомства проверили 1200 из 3500 зарегистрированных в республике субъектов предпринимательства в сфере грузо-и пассажироперевозок. Выяснилось, что каждый третий из числа проверенных оказался нарушителем налогового законодательства .
По словам Цуркина, в Крыму работают немало перевозчиков, которые на своих автомобилях по заказу перевозят мебель, бытовую технику и другие грузы без заключения соответствующих договоров и оформления страховки, просто "на доверии". Таким образом, они юридически не несут ответственности за сохранность этого груза.
"Граждане не задумываются о том, что если этот автомобиль случайно попадает в ДТП, кто ему возместит ущерб за условно разбитый телевизор, другую технику или мебель. Договорных отношений нет, и зачастую все эти водители "умывают руки", и гражданин остается и без денег, оплаченных за перевозку, и с разбитым телевизором или мебелью", - пояснил эксперт.
Кроме того, по словам Цуркина, никто не проверяет физическое состояние этих водителей перед рейсом, а также техническое состояние транспортного средства.
Специалист посоветовал крымчанам и гостям полуострова пользоваться услугами лицензированных перевозчиков, которые заключат с заказчиком соответствующий договор и выдадут чек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"ПеревозкиГрузоперевозкиАнатолий ЦуркинКрымТранспортСтрахование
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды
10:38ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
10:27Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе
10:17В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
09:48Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены
09:40Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
09:32Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
09:24Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные
09:05В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
08:4650 поездов идут с задержкой после ЧП в Воронежской области - РЖД
08:19Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензии
07:56Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практике
07:3754 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
07:10День Государственного Флага России
06:41Мощное землетрясение произошло в проливе Дрейка
06:17Крымский мост - что с очередями утром в пятницу
06:01Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
23:56Певцов в Севастополе раскрыл секрет непобедимости России и русских
Лента новостейМолния