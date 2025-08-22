https://crimea.ria.ru/20250822/krymchan-predosteregli-ot-uslug-gruzoperevozchikov-bez-litsenzii-1148891606.html

Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Пользование услугами нелегальных грузоперевозчиков чревато тем, что в случае повреждения груза при транспортировке его собственнику вряд ли возместят причиненный ущерб. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.Ранее в УФНС по Крыму сообщили, что с начала года сотрудники ведомства проверили 1200 из 3500 зарегистрированных в республике субъектов предпринимательства в сфере грузо-и пассажироперевозок. Выяснилось, что каждый третий из числа проверенных оказался нарушителем налогового законодательства .По словам Цуркина, в Крыму работают немало перевозчиков, которые на своих автомобилях по заказу перевозят мебель, бытовую технику и другие грузы без заключения соответствующих договоров и оформления страховки, просто "на доверии". Таким образом, они юридически не несут ответственности за сохранность этого груза.Кроме того, по словам Цуркина, никто не проверяет физическое состояние этих водителей перед рейсом, а также техническое состояние транспортного средства.Специалист посоветовал крымчанам и гостям полуострова пользоваться услугами лицензированных перевозчиков, которые заключат с заказчиком соответствующий договор и выдадут чек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

