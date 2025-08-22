Рейтинг@Mail.ru
Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные
Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные
В предстоящие выходные в Крыму погода изменится – жара отступит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений... РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму погода изменится – жара отступит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в субботу на полуостров прорвется холодный атмосферный фронт. Он пройдет спокойно, местами возможны кратковременные дожди объемом не более 1-2 мм. Температура днем составит +25…+30 градусов, ночью +14…+19. Ветер усилится до 15 метров в секунду.В воскресенье станет еще прохладнее. Температура воздуха ночью опустится до +12...+17, днем будет до +23… +28 градусов.Он подчеркнул, что погода будет соответствовать норме до конца августа. По его словам, мы станем свидетелями плавного и поступательного перехода от одного сезона к другому."Передача эстафеты от метеорологического лета к метеорологической осени произойдет спокойно", – заключил эксперт.
Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные

В Крым на выходных прорвется холодный атмосферный фронт

19:51 22.08.2025
 
Дождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму погода изменится – жара отступит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу на полуостров прорвется холодный атмосферный фронт. Он пройдет спокойно, местами возможны кратковременные дожди объемом не более 1-2 мм. Температура днем составит +25…+30 градусов, ночью +14…+19. Ветер усилится до 15 метров в секунду.
В воскресенье станет еще прохладнее. Температура воздуха ночью опустится до +12...+17, днем будет до +23… +28 градусов.
"Облаков станет меньше. Обойдется без значимых осадков. Но если где-то еще остаточные явления от уходящей фронтальной системы будут, то это следы от осадков 0,3-0,4 миллиметра, не более", – отметил Тишковец.
Он подчеркнул, что погода будет соответствовать норме до конца августа. По его словам, мы станем свидетелями плавного и поступательного перехода от одного сезона к другому.
"Передача эстафеты от метеорологического лета к метеорологической осени произойдет спокойно", – заключил эксперт.
