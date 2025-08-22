https://crimea.ria.ru/20250822/kholodnyy-atmosfernyy-front-nakroet-krym-v-vykhodnye-1148914412.html

Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные

Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные

В предстоящие выходные в Крыму погода изменится – жара отступит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений...

евгений тишковец

радио "спутник в крыму"

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

прогноз

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму погода изменится – жара отступит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в субботу на полуостров прорвется холодный атмосферный фронт. Он пройдет спокойно, местами возможны кратковременные дожди объемом не более 1-2 мм. Температура днем составит +25…+30 градусов, ночью +14…+19. Ветер усилится до 15 метров в секунду.В воскресенье станет еще прохладнее. Температура воздуха ночью опустится до +12...+17, днем будет до +23… +28 градусов.Он подчеркнул, что погода будет соответствовать норме до конца августа. По его словам, мы станем свидетелями плавного и поступательного перехода от одного сезона к другому."Передача эстафеты от метеорологического лета к метеорологической осени произойдет спокойно", – заключил эксперт.

