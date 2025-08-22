https://crimea.ria.ru/20250822/kakoy-segodnya-prazdnik-22-avgusta-1130854576.html

Какой сегодня праздник: 22 августа

Какой сегодня праздник: 22 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Какой сегодня праздник: 22 августа

Сегодня Россия отмечает День Государственного флага, еще день вошел в историю благодаря сошедшему с конвейера танку Т-34. РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T00:00

2025-08-22T00:00

2025-08-22T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24a684766d48980a141071d660ca1596.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Сегодня Россия отмечает День Государственного флага, еще день вошел в историю благодаря сошедшему с конвейера танку Т-34.Что празднуют в миреВ этот день 34 года назад Верховный совет РСФСР принял постановление, согласно которому бело-сине-красное полотнище официально стало Национальным флагом РФ. Через три года власти учредили День Государственного флага России. На самом же деле родителем триколора считается Петр I. При нем флаг стал торговым и поднимался на судах. Император самостоятельно нарисовал его образец и установил порядок цветных полос. Однако ряд ученых утверждают, что флаг с двуглавым орлом использовался еще при царе Алексее Михайловиче.22 августа международное сообщество вспоминает о жертвах актов насилия на основе религии. ООН учредила памятную дату для того, чтобы не допустить возрождения ощущения превосходства одной религии над другой, искоренить ксенофобию, шовинизм и другие формы нетерпимости.Всемирный день растительного молока – еще один молодой праздник, который отмечают веганы. Приверженцы растительной пищи решили популяризировать напиток и за последние годы преуспели в этом деле. Сегодня любое кафе предлагает напитки на основе кокосового, миндального или овсяного молока, а супермаркеты расширяют ассортимент такой продукции.Еще сегодня можно отметить День катания на радуге, День зубной феи или присоединиться к китайцам, которые празднуют Ци Си – День влюбленных в Китае. Именины у Петра, Макара, Ивана, Марии, Юлиана, Иакова, Самуила, Григория, Алексея, Ирины, Дмитрия, Леонтия, Маргариты, Якова.Знаменательные событияВ 1456 году в этот день принцем Валахии стал Влад III, также известный как Влад Цепеш или просто Дракула, ставший популярным персонажем историй о вампирах, благодаря своим кровавым сражениям при защите православного христианства от вторжения османов.158 лет назад в Англии запатентовали жидкое мыло. Его изобрел Уильям Шепперд, который смешал листья пальмы и порошок из оленьего рога. Почти сразу же новый товар обрел популярность среди хозяек, преимущественно использовавших средство для мытья посуды и стирки. Историки отмечают, что жидкое мыло пытались изготавливать и раньше, но тогда оно получилось слишком густым, и европейцы посчитали его неудобным в использовании.В 1942 году первый танк Т-34 сошел с конвейера Челябинского Кировского завода, после чего было начато конвейерное производство. Этот танк считался самой лучшей и самой массовой средней машиной Великой Отечественной войны.Кто родился105 лет назад родился величайший фантаст XX века Рэй Брэдбери. Он обрел широкую известность после публикации романа "Марсианские хроники". Вскоре его "451 градус по Фаренгейту" напечатали в первых номерах журнала Playboy, и о нем узнал весь мир. Он также покорил читателей автобиографией "Вино из одуванчиков", романами "Что-то страшное грядет", "Заполночь" и "Смерть - удел одиноких". В 2007 году Брэдбери получил Пулитцеровскую премию.В 1939 году родился писатель-сказочник Сергей Козлов. По его рассказам были сняты мультфильмы "Ежик в тумане" и "Как львенок и черепаха пели песню". Кстати, огромному количеству людей, которые посмотрели мультфильм, запомнилась фраза львенка в конце мультфильма: "Покатай меня, большая черепаха!", но на самом деле такая фраза не звучала. Была другая: "А теперь покатай меня, а!"Также в этот день родилась российская актриса Равшана Куркова, российский футболист Артем Дзюба, британская поп-певица Дуа Липа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости