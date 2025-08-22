https://crimea.ria.ru/20250822/gosuslugi-podverglis-kiberatake-1148916957.html

Госуслуги подверглись кибератаке

Госуслуги подверглись кибератаке

2025-08-22T16:43

2025-08-22T16:43

2025-08-22T16:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Портал "Госуслуги" подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа, однако его работа продолжается в штатном режиме, сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.В Минцифры уточнили, что данные пользователей находятся под защитой. Для того, чтобы обеспечить безопасность госпортала, выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности в сутки. Техническая поддержка и штаб мониторинга и оперативного реагирования работают круглосуточно для предотвращения и блокирования угроз.Ранее сообщалось, что в августе 2025 года хакеры активнее стали использовать искусственный интеллект для взлома аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях. Число атак типа brute-force – когда злоумышленники перебирают логины и пароли – выросло на 24% в сегменте онлайн-торговли и на 17% в финансовой сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практикеКибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенниковКак выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта

