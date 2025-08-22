Госуслуги подверглись кибератаке
Госуслуги подверглись кибератаке из-за рубежа
16:43 22.08.2025 (обновлено: 16:52 22.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Портал "Госуслуги" подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа, однако его работа продолжается в штатном режиме, сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
"Портал Госуслуг работает в штатном режиме. Госуслуги с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной Ddos-атаке из-за рубежа. Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются", – говорится в публикации.
В Минцифры уточнили, что данные пользователей находятся под защитой. Для того, чтобы обеспечить безопасность госпортала, выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности в сутки. Техническая поддержка и штаб мониторинга и оперативного реагирования работают круглосуточно для предотвращения и блокирования угроз.
Ранее сообщалось, что в августе 2025 года хакеры активнее стали использовать искусственный интеллект для взлома аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях. Число атак типа brute-force – когда злоумышленники перебирают логины и пароли – выросло на 24% в сегменте онлайн-торговли и на 17% в финансовой сфере.
