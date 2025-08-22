https://crimea.ria.ru/20250822/50-poezdov-idut-s-zaderzhkoy-posle-chp-v-voronezhskoy-oblasti---rzhd-1148902378.html
50 поездов идут с задержкой после ЧП в Воронежской области - РЖД
50 поездов идут с задержкой после ЧП в Воронежской области - РЖД - РИА Новости Крым, 22.08.2025
50 поездов идут с задержкой после ЧП в Воронежской области - РЖД
50 поездов идут с задержкой после падения беспилотника в Воронежской области. 17 поездов, задержавшихся после ЧП, прибыли в конечные пункты, еще 59 введены в... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T08:46
2025-08-22T08:46
2025-08-22T08:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. 50 поездов идут с задержкой после падения беспилотника в Воронежской области. 17 поездов, задержавшихся после ЧП, прибыли в конечные пункты, еще 59 введены в график. Об этом утром в пятницу сообщили в РЖД.В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на 19:00 21 августа с опозданием следовал 71 поезд.Максимальное время задержки составляет до четырех часов, уточнили в компании."РЖД полностью сохраняют объемы движения на южном направлении, отмен пассажирских поездов не допущено", - добавили в РЖД.По состоянию на вечер четверга 12 поездов в Крым и обратно задерживались в пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
50 поездов идут с задержкой после ЧП в Воронежской области - РЖД
08:46 22.08.2025 (обновлено: 08:56 22.08.2025)