50 поездов идут с задержкой после ЧП в Воронежской области - РЖД

2025-08-22T08:46

2025-08-22T08:46

2025-08-22T08:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. 50 поездов идут с задержкой после падения беспилотника в Воронежской области. 17 поездов, задержавшихся после ЧП, прибыли в конечные пункты, еще 59 введены в график. Об этом утром в пятницу сообщили в РЖД.В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь – Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на 19:00 21 августа с опозданием следовал 71 поезд.Максимальное время задержки составляет до четырех часов, уточнили в компании."РЖД полностью сохраняют объемы движения на южном направлении, отмен пассажирских поездов не допущено", - добавили в РЖД.По состоянию на вечер четверга 12 поездов в Крым и обратно задерживались в пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

