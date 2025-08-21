Рейтинг@Mail.ru
Влетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную аварию - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Влетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную аварию
Влетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную аварию - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Влетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную аварию
Житель Советского района отправится в колонию за смертельную аварию, в которой погиб 18-летний юноша. Об этом сообщат пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T19:47
2025-08-21T19:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Житель Советского района отправится в колонию за смертельную аварию, в которой погиб 18-летний юноша. Об этом сообщат пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, авария произошла в декабре 2024 года. Виновник ДТП выехал на встречную полосу на автодороге "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" и столкнулся со встречной машиной под управлением 18-летнего водителя, который в результате скончался.
Влетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную аварию

Прокуратура: житель Советского района отправится в колонию за смертельное ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Житель Советского района отправится в колонию за смертельную аварию, в которой погиб 18-летний юноша. Об этом сообщат пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным пресс-службы, авария произошла в декабре 2024 года. Виновник ДТП выехал на встречную полосу на автодороге "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" и столкнулся со встречной машиной под управлением 18-летнего водителя, который в результате скончался.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года", – проинформировали в надзорном ведомстве.
