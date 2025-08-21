Рейтинг@Mail.ru
В Судаке отключили воду - РИА Новости Крым, 21.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250821/v-sudake-otklyuchili-vodu-1148894640.html
В Судаке отключили воду
В Судаке отключили воду - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Судаке отключили воду
В Судаке из-за ремонта водовода отключили воду, график подвоза на пятницу опубликовал глава администрации города Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Судаке из-за ремонта водовода отключили воду, график подвоза на пятницу опубликовал глава администрации города Кирилл Чебышев. График подвоза на 22 августа: г. Судак, район Уютное, ул. Истрашкина, 11: с 9-00 до 12-00 ул. Нахимова, 1: с 13-00 до 17-00 ул. Айвазовского, 25: с 9-00 до 12-00пер. Серный, 5: с 13-00 до 17-00ул. Кутузова, 10: с 9-00 до 12-00пер. Суворова, 6: с 13-00 до 17-00ул. Октябрьская, 34: с 9-00 до 12-00.ул. Ленина, 44: с 13-00 до 17-00.Также автоцистерны будут стоять и в других районах города, а также в селе Солнечная Долина и поселке Новый Свет. Полный график опубликован в Telegram-канале Кирилла Чебышева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
В Судаке отключили воду

В Судаке из-за ремонта водовода отключили воду

18:05 21.08.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВода
Вода - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Судаке из-за ремонта водовода отключили воду, график подвоза на пятницу опубликовал глава администрации города Кирилл Чебышев.
"В связи с ремонтными работами подрядной организацией на водоводе в селе Насыпное подача воды в город Судак временно прекращена. На период проведения аварийно-восстановительных работ подрядной организацией будет осуществляться подвоз воды автоцистернами", - говорится в сообщении.
График подвоза на 22 августа:
г. Судак, район Уютное, ул. Истрашкина, 11: с 9-00 до 12-00
ул. Нахимова, 1: с 13-00 до 17-00
ул. Айвазовского, 25: с 9-00 до 12-00
пер. Серный, 5: с 13-00 до 17-00
ул. Кутузова, 10: с 9-00 до 12-00
пер. Суворова, 6: с 13-00 до 17-00
ул. Октябрьская, 34: с 9-00 до 12-00.
ул. Ленина, 44: с 13-00 до 17-00.
Также автоцистерны будут стоять и в других районах города, а также в селе Солнечная Долина и поселке Новый Свет. Полный график опубликован в Telegram-канале Кирилла Чебышева.
