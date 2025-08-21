Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матраса - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/v-sevastopole-spasatel-prishla-na-pomosch-turistu-s-serdechnym-pristupom-1148894902.html
В Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матраса
В Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матраса - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матраса
В Севастополе на диком пляже спасли туриста, который во время ночной подводной охоты пережил сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T18:12
2025-08-21T18:55
происшествия
севастополь
правительство севастополя
новости севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148894325_0:244:450:497_1920x0_80_0_0_6bb32864d6d152337da3729958a69c95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на диком пляже спасли туриста, который во время ночной подводной охоты пережил сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.К счастью для мужчины, в это время на том же пляже отдыхала спасатель поисково-спасательного подразделения "Парк Победы" Ирина Сакович. Подойдя к пострадавшему, она быстро распознала признаки сердечного приступа и настояла на срочном вызове помощи.Женщина связалась с дежурным Спасательной службы и запросила катер, поскольку добраться до места по суше было практически невозможно. Чтобы точно указать местоположение в кромешной темноте, она подавала световые сигналы фонарем."Катер прибыл, но из-за каменных валунов не смог подойти вплотную к берегу. Тогда спасатель вместе с подругой, проявив находчивость, соорудила импровизированный плот: на лист фанеры уложили надувной матрас, аккуратно перенесли на него мужчину и по воде доставили к катеру", - добавили в пресс-службе.Пострадавшего подняли на борт плавсредства и эвакуировали для дальнейшего оказания медпомощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли туриста с рваной раной ногиВ горах Крыма спасли туристку с переломом ногиТуриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148894325_0:202:450:540_1920x0_80_0_0_c4c3b9d83be888f0bfd14899e6d2879a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, севастополь, правительство севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма
В Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матраса

В Севастополе на диком пляже спасли получившего сердечный приступ любителя подводной охоты

18:12 21.08.2025 (обновлено: 18:55 21.08.2025)
 
© Правительство СевастополяСпасатель помогла пострадавшему в свой выходной день
Спасатель помогла пострадавшему в свой выходной день
© Правительство Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на диком пляже спасли туриста, который во время ночной подводной охоты пережил сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"57-летний отдыхающий занимался ночной подводной охотой. В воде он почувствовал сильное недомогание, позвал на помощь товарища, который помог ему выбраться на берег", - говорится в сообщении.
К счастью для мужчины, в это время на том же пляже отдыхала спасатель поисково-спасательного подразделения "Парк Победы" Ирина Сакович. Подойдя к пострадавшему, она быстро распознала признаки сердечного приступа и настояла на срочном вызове помощи.
Женщина связалась с дежурным Спасательной службы и запросила катер, поскольку добраться до места по суше было практически невозможно. Чтобы точно указать местоположение в кромешной темноте, она подавала световые сигналы фонарем.
"Катер прибыл, но из-за каменных валунов не смог подойти вплотную к берегу. Тогда спасатель вместе с подругой, проявив находчивость, соорудила импровизированный плот: на лист фанеры уложили надувной матрас, аккуратно перенесли на него мужчину и по воде доставили к катеру", - добавили в пресс-службе.
Пострадавшего подняли на борт плавсредства и эвакуировали для дальнейшего оказания медпомощи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги
В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги
Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы
 
ПроисшествияСевастопольПравительство СевастополяНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15Как подготовить ребенка к началу учебного года – советы психиатра
20:39Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села
20:27Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины
20:02Власти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе Крыма
19:5071 поезд задерживается после ЧП в Воронежской области из-за атаки ВСУ
19:47Влетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную аварию
19:3110 поездов в Крым и из Крыма задерживаются - ситуация к вечеру четверга
19:21В Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокате
19:13Новак в Севастополе проверил ход строительства современной котельной
19:02Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков"
18:50Десять сел Джанкойского района останутся без света в пятницу
18:46В Германии признали диверсию на "Северных потоках" преступлением
18:18В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара
18:12В Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матраса
18:05В Судаке отключили воду
18:00Крымский мост сейчас - обстановка с очередями
17:42Бензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев
17:32Как собирают в Крыму урожай в нектариновых садах - ВИДЕО
17:09В Феодосии вечером будет громко
16:40Задержка поездов в направлении Крыма составляет до 5 часов
Лента новостейМолния