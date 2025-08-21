https://crimea.ria.ru/20250821/v-sevastopole-spasatel-prishla-na-pomosch-turistu-s-serdechnym-pristupom-1148894902.html

В Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матраса

В Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матраса - РИА Новости Крым, 21.08.2025

В Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матраса

В Севастополе на диком пляже спасли туриста, который во время ночной подводной охоты пережил сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на диком пляже спасли туриста, который во время ночной подводной охоты пережил сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.К счастью для мужчины, в это время на том же пляже отдыхала спасатель поисково-спасательного подразделения "Парк Победы" Ирина Сакович. Подойдя к пострадавшему, она быстро распознала признаки сердечного приступа и настояла на срочном вызове помощи.Женщина связалась с дежурным Спасательной службы и запросила катер, поскольку добраться до места по суше было практически невозможно. Чтобы точно указать местоположение в кромешной темноте, она подавала световые сигналы фонарем."Катер прибыл, но из-за каменных валунов не смог подойти вплотную к берегу. Тогда спасатель вместе с подругой, проявив находчивость, соорудила импровизированный плот: на лист фанеры уложили надувной матрас, аккуратно перенесли на него мужчину и по воде доставили к катеру", - добавили в пресс-службе.Пострадавшего подняли на борт плавсредства и эвакуировали для дальнейшего оказания медпомощи.

