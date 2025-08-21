https://crimea.ria.ru/20250821/v-sevastopole-pod-kolesa-inomarki-popal-podrostok-na-samokate-1148896211.html
В Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокате
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний ребенок попал под колеса автомобиля, когда переезжал дорогу на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщили в прокуратуре города, где взяли на контроль ход проверки обстоятельства аварии.По информации ведомства, ДТП произошло в 16-30 на улице Героев Бреста, на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 29.В результате ребенок получил перелом ноги, его доставили в больницу. По факту аварии органы внутренних дел проводят проверку. Ее ход, а также принятие процессуального решения взяла на контроль прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
