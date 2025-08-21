Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокате - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокате
В Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокате - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокате
В Севастополе 15-летний ребенок попал под колеса автомобиля, когда переезжал дорогу на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщили в прокуратуре города,... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T19:21
2025-08-21T19:21
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний ребенок попал под колеса автомобиля, когда переезжал дорогу на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщили в прокуратуре города, где взяли на контроль ход проверки обстоятельства аварии.По информации ведомства, ДТП произошло в 16-30 на улице Героев Бреста, на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 29.В результате ребенок получил перелом ноги, его доставили в больницу. По факту аварии органы внутренних дел проводят проверку. Ее ход, а также принятие процессуального решения взяла на контроль прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, происшествия
В Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокате

В Севастополе переезжавшего дорогу на самокате подростка сбила иномарка – он в больнице

19:21 21.08.2025
 
ДТП
ДТП
© ГАИ Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний ребенок попал под колеса автомобиля, когда переезжал дорогу на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщили в прокуратуре города, где взяли на контроль ход проверки обстоятельства аварии.
По информации ведомства, ДТП произошло в 16-30 на улице Героев Бреста, на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 29.
"Легковой автомобиль Hyundai совершил наезд на 15-летнего подростка, который переезжал проезжую часть дороги на электросамокате", – сказано в сообщении.
В результате ребенок получил перелом ноги, его доставили в больницу. По факту аварии органы внутренних дел проводят проверку. Ее ход, а также принятие процессуального решения взяла на контроль прокуратура.
Ситуация на дорогах Крыма
 
