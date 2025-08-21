В Севастополе громкая ночь - губернатор назвал причину
В Севастополе флот и силовики провели учения по ликвидации ЧС - Развожаев
07:10 21.08.2025 (обновлено: 10:18 21.08.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования провели учения в ночь на четверг. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые были слышны в районе улицы Военных Строителей на территории воинской части, — это Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования (МЧС, полицией, скорой помощью и Спасательной службой Севастополя) проводили учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к боевым", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что о таких учениях не предупреждают заранее "по понятным причинам", и призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
