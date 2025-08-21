https://crimea.ria.ru/20250821/v-sevastopole-bylo-gromko---gubernator-nazval-prichinu-1148874365.html

В Севастополе громкая ночь - губернатор назвал причину

В Севастополе громкая ночь - губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 21.08.2025

В Севастополе громкая ночь - губернатор назвал причину

В Севастополе Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования провели учения в ночь на четверг. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T07:10

2025-08-21T07:10

2025-08-21T10:18

севастополь

новости севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

крым

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097647_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1a8d5372155082e655087268aee4b506.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования провели учения в ночь на четверг. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что о таких учениях не предупреждают заранее "по понятным причинам", и призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крым, армия и флот