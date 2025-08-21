Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА
В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА
Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T06:25
2025-08-21T06:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его информации, ночную атаку силы ПВО отбивали в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах. 14 августа вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону. Повреждения получили десять многоэтажных домов, Пострадали 13 человек, состояние двоих тяжелое. Как сообщалось, объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задерживается ряд пассажирских поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА

В Ростовской области после атаки беспилотников загорелось промышленное предприятие

06:25 21.08.2025 (обновлено: 06:26 21.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его информации, ночную атаку силы ПВО отбивали в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах.
"В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
14 августа вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону. Повреждения получили десять многоэтажных домов, Пострадали 13 человек, состояние двоих тяжелое.
Как сообщалось, объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задерживается ряд пассажирских поездов.
