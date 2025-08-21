https://crimea.ria.ru/20250821/v-rostovskoy-oblasti-pozhar-na-prompredpriyatii-iz-za-ataki-bpla-1148873527.html
В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА
Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 21.08.2025
юрий слюсарь
ростовская область
атаки всу
новости
пожар
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его информации, ночную атаку силы ПВО отбивали в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах. 14 августа вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону. Повреждения получили десять многоэтажных домов, Пострадали 13 человек, состояние двоих тяжелое. Как сообщалось, объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задерживается ряд пассажирских поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
06:25 21.08.2025 (обновлено: 06:26 21.08.2025)