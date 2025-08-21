https://crimea.ria.ru/20250821/v-rostovskoy-oblasti-pozhar-na-prompredpriyatii-iz-za-ataki-bpla-1148873527.html

В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА

В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА

Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его информации, ночную атаку силы ПВО отбивали в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах. 14 августа вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону. Повреждения получили десять многоэтажных домов, Пострадали 13 человек, состояние двоих тяжелое. Как сообщалось, объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задерживается ряд пассажирских поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

