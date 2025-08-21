Рейтинг@Mail.ru
В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов
В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов
В Ленинском районе в четверг будут слышны звуки взрывов в связи с ликвидацией боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировали в... РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе в четверг будут слышны звуки взрывов в связи с ликвидацией боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировали в пресс-службе районной администрации.Жителей и гостей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова периодически проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
крым, безопасность республики крым и севастополя, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма
В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов

В Ленинском районе Крыма в четверг будет громко из-за ликвидации боеприпасов – власти

09:37 21.08.2025
 
© Администрация Ленинского района КрымаУтилизация боеприпасов в Крыму
Утилизация боеприпасов в Крыму
© Администрация Ленинского района Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе в четверг будут слышны звуки взрывов в связи с ликвидацией боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировали в пресс-службе районной администрации.

"21 августа во второй половине дня на территории Войковского сельского поселения, в 4 км севернее от села Бондаренково специальными службами планируются подрывы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – сказано в сообщении.

Жителей и гостей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова периодически проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
