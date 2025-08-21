https://crimea.ria.ru/20250821/v-leninskom-rayone-kryma-provedut-podryv-boepripasov-1148875893.html

В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов

В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов

В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов

В Ленинском районе в четверг будут слышны звуки взрывов в связи с ликвидацией боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировали в... РИА Новости Крым, 21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе в четверг будут слышны звуки взрывов в связи с ликвидацией боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировали в пресс-службе районной администрации.Жителей и гостей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова периодически проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУНа востоке Крыма произведут подрыв боеприпасовВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды

