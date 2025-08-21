Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
В Симферополе 17-летний подросток на мотоцикле получил травмы после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Крыма. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T14:29
2025-08-21T14:30
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
крым
симферополь
госавтоинспекция крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе 17-летний подросток на мотоцикле получил травмы после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Желябова в центре города.Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.Ранее в Севастополе 42-летняя мотоциклистка попала в больницу после столкновения с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля ГАЗ не уступил дорогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб Стали известны подробности смертельного ДТП с подростками на Кубани Мотоцикл слетел с кольцевой: два человека погибли в ДТП на Кубани
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле

В Симферополе 17-летний подросток на мотоцикле столкнулся с легковушкой

14:29 21.08.2025 (обновлено: 14:30 21.08.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаВ Симферополе подросток на мотоцикле попал в ДТП
В Симферополе подросток на мотоцикле попал в ДТП
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе 17-летний подросток на мотоцикле получил травмы после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.
ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Желябова в центре города.
"17-летний подросток, управляя кроссовым мотоциклом OXO, двигаясь со стороны ул. Авиационная в сторону Маяковского, допустил столкновение с транспортным средством Volvo под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Севастополе 42-летняя мотоциклистка попала в больницу после столкновения с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля ГАЗ не уступил дорогу.
