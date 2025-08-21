https://crimea.ria.ru/20250821/v-krymu-podrostok-popal-v-bolnitsu-posle-poezdki-na-krossovom-mototsikle-1148884930.html
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
В Симферополе 17-летний подросток на мотоцикле получил травмы после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.
2025-08-21T14:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе 17-летний подросток на мотоцикле получил травмы после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Желябова в центре города.Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.Ранее в Севастополе 42-летняя мотоциклистка попала в больницу после столкновения с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля ГАЗ не уступил дорогу.
