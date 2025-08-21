Рейтинг@Mail.ru
В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара
В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара
В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T18:18
2025-08-21T18:23
пожар
крым
советский район
белогорский район
гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара. Об этом сообщает МЧС России.По данным ведомства, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым привлечена для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка. Также задействована авиация ведомства. Проводится опашка по кромке пожара, местными службами организован подвоз воды.На месте работают 160 специалистов и 29 единиц техники, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
советский район
белогорский район
пожар, крым, советский район, белогорский район, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости крыма
В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара

В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара - МЧС

18:18 21.08.2025 (обновлено: 18:23 21.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара. Об этом сообщает МЧС России.
"В Крыму направлены дополнительные силы и средства для тушения ландшафтного пожара - в Советском районе, в селе Лучевое, горит сухая растительность, огонь перешел на земли в Белогорском районе", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым привлечена для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка. Также задействована авиация ведомства. Проводится опашка по кромке пожара, местными службами организован подвоз воды.

На месте работают 160 специалистов и 29 единиц техники, добавили в ведомстве.
ПожарКрымСоветский районБелогорский районГУ МЧС РФ по Республике КрымМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовости Крыма
 
