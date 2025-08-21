https://crimea.ria.ru/20250821/v-krymu-dva-sela-spasayut-ot-landshaftnogo-pozhara-1148895069.html
В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму два села спасают от ландшафтного пожара. Об этом сообщает МЧС России.По данным ведомства, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым привлечена для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка. Также задействована авиация ведомства. Проводится опашка по кромке пожара, местными службами организован подвоз воды.На месте работают 160 специалистов и 29 единиц техники, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:18 21.08.2025 (обновлено: 18:23 21.08.2025)