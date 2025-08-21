https://crimea.ria.ru/20250821/v-gruppirovke-voysk-sever-smenilsya-komanduyuschiy-1148886050.html

В группировке войск "Север" сменился командующий

Командующим группировкой войск "Север" Вооруженных сил РФ назначен генерал-полковник Евгений Никифоров. Это следует из информации Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T14:46

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148885137_0:53:607:394_1920x0_80_0_0_545fbab18679738cc6495545378367f5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Командующим группировкой войск "Север" Вооруженных сил РФ назначен генерал-полковник Евгений Никифоров. Это следует из информации Минобороны России.В четверг министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север", провел рабочее совещание на пункте управления и заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач, сообщили в ведомстве.На посту командующего группировкой "Север" Никифоров сменил генерал-полковника Александра Лапина.Евгений Никифоров родился в 1970 году в Читинской области. Окончил Уссурийское суворовское военное училище, Коломенское высшее артиллерийское командное училище, Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.В 1990-2000-е годы проходил службу в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), занимая различные должности в комсоставе 83-й отдельной воздушно-десантной бригады.В 2012 году был назначен заместителем командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. В 2014-2015 годах занимал пост начальника штаба - первого заместителя командующего 20-й общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО).В 2016-2017 годах командовал армией 20-й гвардейской армией ЗВО, в 2017-2019 годах - 58-й общевойсковой армией ЮВО. В 2019-2020 годах был заместителем командующего войсками ЗВО.С июня по октябрь 2021 года – командующий Группировкой войск (сил) Вооруженных сил РФ в Сирии.В 2020-2022 годах являлся начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.В 2022 году Евгений Никифоров был назначен командующим войсками Западного военного округа. Указом президента России от 17 февраля 2023 года ему было присвоено воинское звание генерал-полковника. В 2024 году Западный военный округ был расформирован, на его территории образованы Ленинградский и Московский военные округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

