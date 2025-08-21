https://crimea.ria.ru/20250821/v-feodosii-vecherom-budet-gromko--1148893421.html

В Феодосии вечером будет громко

В Феодосии вечером будет громко - РИА Новости Крым, 21.08.2025

В Феодосии вечером будет громко

В Феодосии в четверг вечером пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T17:09

2025-08-21T17:09

2025-08-21T17:09

крым

новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145862260_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2123c32438a00b77d735b724a2ed84a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг вечером пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Гостей и жителей курорта просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.В Крыму регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе КрымаЭвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дорогиВ Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, феодосия