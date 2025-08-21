Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии вечером будет громко - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Феодосии вечером будет громко
В Феодосии вечером будет громко - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Феодосии вечером будет громко
В Феодосии в четверг вечером пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T17:09
2025-08-21T17:09
крым
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг вечером пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Гостей и жителей курорта просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.В Крыму регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.
крым
феодосия
крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, феодосия
В Феодосии вечером будет громко

В Феодосии пройдут учебные стрельбы – власти

17:09 21.08.2025
 
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг вечером пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.

"21 августа с 19 до 21 часа в районе маяка будут проводиться учебные стрельбы", – проинформировали в пресс-службе мэрии.

Гостей и жителей курорта просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.
В Крыму регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.
КрымНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяФеодосия
 
