https://crimea.ria.ru/20250821/v-feodosii-vecherom-budet-gromko--1148893421.html
В Феодосии вечером будет громко
В Феодосии вечером будет громко - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Феодосии вечером будет громко
В Феодосии в четверг вечером пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T17:09
2025-08-21T17:09
2025-08-21T17:09
крым
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145862260_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2123c32438a00b77d735b724a2ed84a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг вечером пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Гостей и жителей курорта просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.В Крыму регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе КрымаЭвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дорогиВ Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145862260_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7be10a8d7f009dfd3c0c407b4651e438.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, феодосия
В Феодосии вечером будет громко
В Феодосии пройдут учебные стрельбы – власти