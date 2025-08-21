Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/v-dtp-na-kubani-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-podrostkov-poluchili-travmy-1148875509.html
В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
Один человек погиб и две девушки-подростка пострадали в ночном ДТП на Кубани. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T09:00
2025-08-21T08:59
россия
краснодарский край
происшествия
дтп
дети
мвд по краснодарскому краю
геленджик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и две девушки-подростка пострадали в ночном ДТП на Кубани. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла накануне около 21:50 в районе Тонкого мыса в Геленджике.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе КрымаВодитель погиб, ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в КрымуНа Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
россия
краснодарский край
геленджик
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48fc10658d556fc32e2942377849c493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, краснодарский край, происшествия, дтп, дети, мвд по краснодарскому краю, геленджик
В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы

В ночном ДТП на Кубани один человек погиб и две девушки-подростка пострадали

09:00 21.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и две девушки-подростка пострадали в ночном ДТП на Кубани. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю.
Авария произошла накануне около 21:50 в районе Тонкого мыса в Геленджике.
"25-летний водитель за рулем BMW на закруглении дороги не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет и перевернулся. На месте ДТП скончался водитель, две несовершеннолетние пассажирки 15 и 16-лет госпитализированы", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
Водитель погиб, ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Крыму
На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
 
РоссияКраснодарский крайПроисшествияДТПдетиМВД по Краснодарскому краюГеленджик
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
10:07Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
10:00Строительство курортного комплекса в Ялте обойдется в 26 млрд рублей
09:37В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов
09:24В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина
09:14Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
09:00В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
08:47Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
08:25Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
08:18 Взрывы прогремели по всей Украине
08:07Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"
07:54Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
07:46Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
07:28Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
07:18Движение поездов в Воронежской области возобновили
07:10В Севастополе громкая ночь - губернатор назвал причину
06:46Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области
06:36Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь
06:25В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА
06:10ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
Лента новостейМолния