https://crimea.ria.ru/20250821/v-dtp-na-kubani-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-podrostkov-poluchili-travmy-1148875509.html

В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы

В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы - РИА Новости Крым, 21.08.2025

В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы

Один человек погиб и две девушки-подростка пострадали в ночном ДТП на Кубани. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T09:00

2025-08-21T09:00

2025-08-21T08:59

россия

краснодарский край

происшествия

дтп

дети

мвд по краснодарскому краю

геленджик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и две девушки-подростка пострадали в ночном ДТП на Кубани. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла накануне около 21:50 в районе Тонкого мыса в Геленджике.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе КрымаВодитель погиб, ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в КрымуНа Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего

россия

краснодарский край

геленджик

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, происшествия, дтп, дети, мвд по краснодарскому краю, геленджик