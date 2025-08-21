https://crimea.ria.ru/20250821/v-dtp-na-kubani-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-podrostkov-poluchili-travmy-1148875509.html
В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
Один человек погиб и две девушки-подростка пострадали в ночном ДТП на Кубани. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T09:00
2025-08-21T09:00
2025-08-21T08:59
россия
краснодарский край
происшествия
дтп
дети
мвд по краснодарскому краю
геленджик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и две девушки-подростка пострадали в ночном ДТП на Кубани. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла накануне около 21:50 в районе Тонкого мыса в Геленджике.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе КрымаВодитель погиб, ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в КрымуНа Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
россия
краснодарский край
геленджик
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48fc10658d556fc32e2942377849c493.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, происшествия, дтп, дети, мвд по краснодарскому краю, геленджик
В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
В ночном ДТП на Кубани один человек погиб и две девушки-подростка пострадали