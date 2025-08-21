Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками - РИА Новости Крым, 21.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250821/v-belorussii-kompleksy-polonez-mogut-osnastit-yadernymi-boegolovkami-1148882188.html
В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками
В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками
В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения ракетного комплекса "Полонез" ядерными боеголовками. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности... РИА Новости Крым, 21.08.2025
белоруссия
оружие
ядерное оружие
новости
ракетная система средней дальности "орешник"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148882286_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8ae0e797c15b6982689b249e6fa2d18b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения ракетного комплекса "Полонез" ядерными боеголовками. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает БЕЛТА.Вольфович напомнил, что ракетный комплекс "Полонез" был создан совместно с Китайской Народной Республикой и позже успешно модернизирован на белорусских предприятиях. Он также упомянул об идее интегрировать технологии новейшего российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в "какие-то совместные ракеты".Ранее Вольфович заявлял, что работа по реализации размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. Места уже определены.
белоруссия, оружие, ядерное оружие, новости, ракетная система средней дальности "орешник"
В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками

В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения комплекса "Полонез" ядерными боеголовками

13:40 21.08.2025

13:40 21.08.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс "Полонез" на параде в Минске
Зенитно-ракетный комплекс Полонез на параде в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения ракетного комплекса "Полонез" ядерными боеголовками. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает БЕЛТА.
Вольфович напомнил, что ракетный комплекс "Полонез" был создан совместно с Китайской Народной Республикой и позже успешно модернизирован на белорусских предприятиях.
"Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты дальностью 300 км. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками", - сказал госсекретарь Совбеза.
Он также упомянул об идее интегрировать технологии новейшего российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в "какие-то совместные ракеты".
Ранее Вольфович заявлял, что работа по реализации размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. Места уже определены.
