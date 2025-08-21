https://crimea.ria.ru/20250821/v-belorussii-kompleksy-polonez-mogut-osnastit-yadernymi-boegolovkami-1148882188.html

В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками

2025-08-21T13:40

2025-08-21T13:40

2025-08-21T13:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения ракетного комплекса "Полонез" ядерными боеголовками. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает БЕЛТА.Вольфович напомнил, что ракетный комплекс "Полонез" был создан совместно с Китайской Народной Республикой и позже успешно модернизирован на белорусских предприятиях. Он также упомянул об идее интегрировать технологии новейшего российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в "какие-то совместные ракеты".Ранее Вольфович заявлял, что работа по реализации размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. Места уже определены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – ПутинВ Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ

2025

