https://crimea.ria.ru/20250821/v-belorussii-kompleksy-polonez-mogut-osnastit-yadernymi-boegolovkami-1148882188.html
В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками
В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками
В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения ракетного комплекса "Полонез" ядерными боеголовками. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T13:40
2025-08-21T13:40
2025-08-21T13:32
белоруссия
оружие
ядерное оружие
новости
ракетная система средней дальности "орешник"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148882286_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8ae0e797c15b6982689b249e6fa2d18b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения ракетного комплекса "Полонез" ядерными боеголовками. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает БЕЛТА.Вольфович напомнил, что ракетный комплекс "Полонез" был создан совместно с Китайской Народной Республикой и позже успешно модернизирован на белорусских предприятиях. Он также упомянул об идее интегрировать технологии новейшего российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в "какие-то совместные ракеты".Ранее Вольфович заявлял, что работа по реализации размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. Места уже определены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – ПутинВ Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148882286_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5b8a13c3cabcd504811504efce93507f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, оружие, ядерное оружие, новости, ракетная система средней дальности "орешник"
В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками
В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения комплекса "Полонез" ядерными боеголовками