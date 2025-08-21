https://crimea.ria.ru/20250821/v-alushte-perekroyut-dvizhenie-i-evakuiruyut-lyudey---v-chem-prichina-1148875714.html

В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина

2025-08-21T09:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Алуште в пятницу пройдут учения по антитеррору, в рамках которых будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы временно ограничат движение транспорта по улице Виноградной. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе было громко - губернатор назвал причинуГромкие звуки в Евпатории – военные проводят ученияЗакрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики

