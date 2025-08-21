Рейтинг@Mail.ru
В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/v-alushte-perekroyut-dvizhenie-i-evakuiruyut-lyudey---v-chem-prichina-1148875714.html
В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина
В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина
В Алуште в пятницу пройдут учения по антитеррору, в рамках которых будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T09:24
2025-08-21T09:26
крым
новости крыма
алушта
учения
безопасность республики крым и севастополя
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848288_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_dc552dbf592ef86c0cc3140eea7fd106.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Алуште в пятницу пройдут учения по антитеррору, в рамках которых будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы временно ограничат движение транспорта по улице Виноградной. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе было громко - губернатор назвал причинуГромкие звуки в Евпатории – военные проводят ученияЗакрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848288_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_45503af0fa53223b03ee1864d253131f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, алушта, учения, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор
В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина

В Алуште 22 августа перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений по антитеррору

09:24 21.08.2025 (обновлено: 09:26 21.08.2025)
 
© РИА Новости КрымУчения "Барс-Крым" в Черноморском районе Крыма
Учения Барс-Крым в Черноморском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Алуште в пятницу пройдут учения по антитеррору, в рамках которых будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"22 августа 2025 года на территории города Алушты пройдут плановые антитеррористические мероприятия. В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
В связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы временно ограничат движение транспорта по улице Виноградной.
"Также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения. Фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий категорически запрещены", - добавили в администрации.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе было громко - губернатор назвал причину
Громкие звуки в Евпатории – военные проводят учения
Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики
 
КрымНовости КрымаАлуштаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяАнтитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
10:07Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
10:00Строительство курортного комплекса в Ялте обойдется в 26 млрд рублей
09:37В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов
09:24В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина
09:14Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
09:00В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
08:47Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
08:25Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
08:18 Взрывы прогремели по всей Украине
08:07Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"
07:54Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
07:46Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
07:28Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
07:18Движение поездов в Воронежской области возобновили
07:10В Севастополе громкая ночь - губернатор назвал причину
06:46Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области
06:36Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь
06:25В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА
06:10ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
Лента новостейМолния