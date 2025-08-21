Рейтинг@Mail.ru
Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 21.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250821/tseli-dostignuty-armiya-rossii-nanesla-moschnyy-udar-po-vpk-ukrainy-1148881160.html
Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины
Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины
Российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг.Кроме того, российские силы поразили военную аэродромную инфраструктуру противника, ударили по позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ.В ночь на четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая сопровождалась серией взрывов в различных регионах страны. Под удары попали Киев, Львов, Мукачево, а также ряд других городов, сообщили ранее местные власти и украинские СМИ.19 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе.
россия, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, потери всу , новости сво
Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины

Минобороны: российские военные нанесли групповой удар по военным объектам Украины

12:37 21.08.2025 (обновлено: 13:27 21.08.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг.
"Cегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу", - сказано в сообщении.
Кроме того, российские силы поразили военную аэродромную инфраструктуру противника, ударили по позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - уточнили в российском оборонном ведомстве.
В ночь на четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая сопровождалась серией взрывов в различных регионах страны. Под удары попали Киев, Львов, Мукачево, а также ряд других городов, сообщили ранее местные власти и украинские СМИ.
19 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе.
