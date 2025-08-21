https://crimea.ria.ru/20250821/tseli-dostignuty-armiya-rossii-nanesla-moschnyy-udar-po-vpk-ukrainy-1148881160.html

Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины

Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины

Российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг.Кроме того, российские силы поразили военную аэродромную инфраструктуру противника, ударили по позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ.В ночь на четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая сопровождалась серией взрывов в различных регионах страны. Под удары попали Киев, Львов, Мукачево, а также ряд других городов, сообщили ранее местные власти и украинские СМИ.19 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделюАтака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотниковГрупповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса

