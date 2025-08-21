Рейтинг@Mail.ru
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/rossiya-vyshla-iz-protsessa-oon-po-intsidentu-s-zaderzhaniem-korabley-ukrainy-1148896863.html
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 года, заявили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T20:27
2025-08-21T20:31
нарушение российской границы в черном море кораблями вмс украины
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 года, заявили в МИД РФ.Причиной выхода стали процедурные нарушения и нелегитимный состав трибунала. Никакое решение "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Москвой.25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу") были задержаны в Черном море за нарушение границы России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. По одному из кораблей был открыт огонь. Несколько моряков получили ранения. На судах находились 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. По факту нарушения в РФ возбудили уголовное дело. Корабли доставили в Керчь. По решению суда до 25 января 2019 года все задержанные члены экипажей кораблей были арестованы. А позже перевезены из Крыма в московские следственные изоляторы –"Лефортово" и "Матросская тишина".Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.В ноябре 2019 года корабли Россия передала Украине задержанные пограничниками РФ военные корабли ВМСУ. Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" были доставлены в нейтральные воды Черного моря, где их встретили украинские буксиры для сопровождения в порт Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе во время провокации ВМСУ находились 166 судовДвигатель от танка, пушка с БТР: что такое "москитный флот" УкраиныУкраинский эксперт связал возврат кораблей с "нормандским форматом"
https://crimea.ria.ru/20191118/-S-pritselom-na-Parizh-zachem-Ukraine-vernuli-voennye-korabli-1117643839.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_35:0:746:533_1920x0_80_0_0_d9c2c5d9050832751e870cc24135a9f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нарушение российской границы в черном море кораблями вмс украины, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины

Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей

20:27 21.08.2025 (обновлено: 20:31 21.08.2025)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 года, заявили в МИД РФ.
Причиной выхода стали процедурные нарушения и нелегитимный состав трибунала. Никакое решение "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Москвой.
"Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала", — говорится в сообщении.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу") были задержаны в Черном море за нарушение границы России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. По одному из кораблей был открыт огонь. Несколько моряков получили ранения. На судах находились 24 человека, в том числе сотрудники СБУ.

По факту нарушения в РФ возбудили уголовное дело. Корабли доставили в Керчь. По решению суда до 25 января 2019 года все задержанные члены экипажей кораблей были арестованы. А позже перевезены из Крыма в московские следственные изоляторы –"Лефортово" и "Матросская тишина".

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
В ноябре 2019 года корабли Россия передала Украине задержанные пограничниками РФ военные корабли ВМСУ. Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" были доставлены в нейтральные воды Черного моря, где их встретили украинские буксиры для сопровождения в порт Одессы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:

В Керченском проливе во время провокации ВМСУ находились 166 судов
Двигатель от танка, пушка с БТР: что такое "москитный флот" Украины
Украинский эксперт связал возврат кораблей с "нормандским форматом"
Украинский буксир Яны Капу - РИА Новости, 1920, 18.11.2019
18 ноября 2019, 18:19
С прицелом на Париж: зачем Украине вернули военные кораблиВ понедельник российская сторона передала Украине военные корабли, задержанные пограничниками РФ прошлой осенью. Зачем Москва пошла на этот шаг спустя год после инцидента в районе Керченского пролива - в материале РИА Новости Крым.
 
Нарушение российской границы в Черном море кораблями ВМС УкраиныМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала