Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины

Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 года, заявили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 года, заявили в МИД РФ.Причиной выхода стали процедурные нарушения и нелегитимный состав трибунала. Никакое решение "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Москвой.25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу") были задержаны в Черном море за нарушение границы России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. По одному из кораблей был открыт огонь. Несколько моряков получили ранения. На судах находились 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. По факту нарушения в РФ возбудили уголовное дело. Корабли доставили в Керчь. По решению суда до 25 января 2019 года все задержанные члены экипажей кораблей были арестованы. А позже перевезены из Крыма в московские следственные изоляторы –"Лефортово" и "Матросская тишина".Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.В ноябре 2019 года корабли Россия передала Украине задержанные пограничниками РФ военные корабли ВМСУ. Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" были доставлены в нейтральные воды Черного моря, где их встретили украинские буксиры для сопровождения в порт Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе во время провокации ВМСУ находились 166 судовДвигатель от танка, пушка с БТР: что такое "москитный флот" УкраиныУкраинский эксперт связал возврат кораблей с "нормандским форматом"

