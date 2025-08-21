Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей
20:27 21.08.2025 (обновлено: 20:31 21.08.2025)
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНЗаседание Совета Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 года, заявили в МИД РФ.
Причиной выхода стали процедурные нарушения и нелегитимный состав трибунала. Никакое решение "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Москвой.
"Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала", — говорится в сообщении.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу") были задержаны в Черном море за нарушение границы России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. По одному из кораблей был открыт огонь. Несколько моряков получили ранения. На судах находились 24 человека, в том числе сотрудники СБУ.
По факту нарушения в РФ возбудили уголовное дело. Корабли доставили в Керчь. По решению суда до 25 января 2019 года все задержанные члены экипажей кораблей были арестованы. А позже перевезены из Крыма в московские следственные изоляторы –"Лефортово" и "Матросская тишина".
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
По факту нарушения в РФ возбудили уголовное дело. Корабли доставили в Керчь. По решению суда до 25 января 2019 года все задержанные члены экипажей кораблей были арестованы. А позже перевезены из Крыма в московские следственные изоляторы –"Лефортово" и "Матросская тишина".
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
В ноябре 2019 года корабли Россия передала Украине задержанные пограничниками РФ военные корабли ВМСУ. Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" были доставлены в нейтральные воды Черного моря, где их встретили украинские буксиры для сопровождения в порт Одессы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керченском проливе во время провокации ВМСУ находились 166 судов
В Керченском проливе во время провокации ВМСУ находились 166 судов
18 ноября 2019, 18:19С прицелом на Париж: зачем Украине вернули военные кораблиВ понедельник российская сторона передала Украине военные корабли, задержанные пограничниками РФ прошлой осенью. Зачем Москва пошла на этот шаг спустя год после инцидента в районе Керченского пролива - в материале РИА Новости Крым.