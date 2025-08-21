https://crimea.ria.ru/20250821/raketa-angara-so-sputnikami-startovala-s-kosmodroma-plesetsk--1148882031.html
Ракета "Ангара" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома "Плесецк". Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома "Плесецк". Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б". На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи муз-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полет аппарата рассчитан на 30 суток.
россия, космодром плесецк, министерство обороны рф, новости, космос, роскосмос
