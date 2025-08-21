Рейтинг@Mail.ru
21.08.2025
Ракета "Ангара" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Ракета "Ангара" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Ракета "Ангара" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома "Плесецк". Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T13:20
2025-08-21T13:15
россия
космодром плесецк
министерство обороны рф
новости
космос
роскосмос
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома "Плесецк". Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б". На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи муз-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полет аппарата рассчитан на 30 суток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, космодром плесецк, министерство обороны рф, новости, космос, роскосмос
Ракета "Ангара" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк запущена ракета "Ангара" с военными спутниками

13:20 21.08.2025
 
© Министерство обороны РФВоздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома "Плесецк"
Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя Ангара-1.2 с космодрома Плесецк
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома "Плесецк". Об этом сообщает Минобороны РФ.
"21 августа в 12 часов 32 минуты с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
Накануне биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б". На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи муз-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полет аппарата рассчитан на 30 суток.
