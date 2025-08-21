https://crimea.ria.ru/20250821/pogoda-v-krymu-v-chetverg-1148778271.html
Погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +22, днем +27…+32, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +19 до +22 градусов, днем +28...+30.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
